لماذا تريد الصين أن تحفر في الأرض بعمق 10 كيلومترات؟

الصين تريد أن تحفر في عمق الأرض حتى تبلغ أكثر من عشرة كيلومترات، تحديدا 11 ألف مترا، هذا هو المشروع الذي أطلقته الصين نهاية شهر ماي. ونقلت وسائل إعلام أن الصين تعتزم تحقيق هدفها والوصول إلى أعماق الأرض في مدة 457 يوما.

هذا العمق هو الأكبر الذي تبلغه عملية حفر، وقد سخرت له الصين إمكانيات مادية وحتى مالية ضخمة. فوفرت آلة حفر بوزن ألفي طن وتستطيع تحمل حرارة تبلغ 200 درجة مئوية. الصين تهدف من عملية الحفر الفريدة هذه إلى تحقيق استكشافات طاقوية، كذلك اكتشافات علمية.

الحفر تقوم به مؤسسة البترول الوطنية الصينية وهي عملاق الطاقة الصيني. وتم اختيار مكان الحفر في شمال غرب الصين، في أكبر صحراء بالبلاد. وهي قطعة غنية بالموارد المعدنية.

إضافة للمواد الطاقوية التي تأمل الصين اكتشافها في هذه العملية، تريد أيضا جمع معطيات لأبحاث علمية. فبوصولها لهذا العمق، ستخترق عشرة طبقات في الأرض لتصل لصخور تعود للعصر الطاباشيري. وهي الحقبة الممتدة بين 145 إلى 66 مليون سنة مضت. وهي الحقبة التي أدى إلى فيها ارتفاع منسوب مياه البحار، إلى خلق بحار داخلية ضحلة. في حين كانت البحار والمحيطات مأهولة بزواحف بحرية، أما اليابسة فكانت الديناصورات هي من تسيطر عليها. انتهى العصر الطباشيري وانقرضت معه الديناصورات وتلك الزواحف البحرية.