لماذا تزداد الخلافات الزوجية ونسب الطلاق صيفا؟

يرتبط قدوم الصيف بالعطلة السنوية والاستجمام والمتعة والراحة النفسية والجسدية. وهذا ما يفترض أن ينعكس إيجابا على علاقة الزوجين ببعضهما البعض. لكن الغريب، أن يقترن الصيف بزيادة الخلافات والمشاحنات الزوجية، وما ينجر عنها، بالتالي، من ارتفاع معدلات الطلاق. فما العلاقة بين البينين يا ترى؟

موسم الانفصال

وفقا لدراسات عديدة تبين ارتفاع معدلات الطلاق في عدة مجتمعات خلال فصل الصيف. فبحسب تقرير نشرته صحيفة “لا فانغوارديا” الإسبانية، ذكرت الكاتبة “نوريا جوريا” أن النزاعات والخلافات بين الزوجين تزداد غالبا خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق خلال شهر سبتمبر. وهو الشهر الذي يلي نهاية العطلة. كما كشفت دراسات أجريت في عدة بلدان عربية منها دول شمال إفريقية، زيادة نسب الطلاق في فصل الصيف، وبالأخص في

شهر أوت. وتقل بصفة ملحوظة بداية من شهر أكتوبر إلى مارس. والمتهم الأول في ذلك، هو ازدياد درجات الحرارة وما ينجر عنه من ارتفاع لضغط الدم عند الزوجين. الأمر الذي يسبب لهما القلق والعصبية الزائدة والتوتر الدائم وعدم الاتزان النفسي. وبما أن نهار الصيف طويل والزوجان في عطلة، فبالتالي، سيزداد معدل الوقت الذي سيقضيانه مع بعض، ما يرفع من فرصة نشوب النزاعات والخلافات بينهما، التي قد تتفاقم إلى درجة التلفظ بعبارات الطلاق.

مقارنات ومشاحانات

هذا، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى، كالاحتقان الناجم عن اختلاف الزوجين حول نفقات السفر والمصايف، والمقارنات التي تجريها بعض الزوجات في ما يتعلق بكيفية وأماكن قضاء أزواج آخرين عطلهم الصيفية، خاصة مع كثرة وتنوع ما يعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن المثالية التي ينشدها الكثير من الأزواج في ما يتعلق بمدى المتعة التي يرومانها خلال العطلة، التي نادرا ما تتحقق، الأمر الذي يصيبهما بخيبة أمل كبيرة، قد تنتهي بخلافات ونقاشات حادة، أو قد تؤدي إلى الطلاق، زيادة على تغير النمط الروتيني للحياة

اليومية للزوجين، خلال العطلة الصيفية، ما يخلق نوعا من النزاعات الزوجية.

الوعي أساس الوقاية

غالبا، ما يجهل الأزواج أن الصيف والعطلة قد يكونان عاملين محرضين لأسباب الخلافات والنزاعات الزوجية. وبالتالي، فإن إدراك ذلك والانتباه له والحذر منه سيكون أولى خطوات الوقاية لتفادي الوقوع في ذلك. ومن ثم تأتي باقي الحلول الاستباقية والعلاجية، كمحاربة الحر الشديد، تجنب التوقعات الكبيرة، عدم السعي للمثالية، التواصل الجيد، وتركيز الزوجين على بعضهما بدل التركيز على كل ما هو خارجي عن العلاقة.