لماذا تعارض والدة رونالدو زواجه من جورجينا رودريغيز؟

كشفت صحيفة إسبانية سبب رفض والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زواجه من صديقته العارضة الأرجنتينية الأصل جورجينا رودريغيز.

وقالت صحيفة “ماركا” إن دولوريس أفيرو، والدة رونالدو، تعارض زواجه من رودريغيز، لاعتقادها بأن الأخيرة طامعة في أموال ابنها ولديها دوافع اقتصادية لا غير.

وبحسب ذات الصحيفة، فإن ونالدو يبدو سعيدا جدا بعلاقته مع رودريغيز، التي يشاركها حياة عائلية في مانشستر، حيث يعيشان مع كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا”.

وأضافت أن “رودريغيز تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته هي حجر العثرة الرئيسي في حفل الزفاف المحتمل”.

وأشارت “ماركا” إلى أن تقارير إعلامية نقلت عن مصدر مقرب من رونالدو قوله إن “أفيرو تعتقد أنه لا ينبغي للطرفين أن يتزوجا لأن دافع جورجينا للقيام بذلك هو الاستفادة من أموال ابنها”.

وأضافت الصحيفة أنه “على ما يبدو، يعتقد أبناء أفيرو الآخرون الأمر نفسه، مما يعني أن معارضة أجراس الزفاف داخل عائلة العريس قوية”.

وتابعت: “سيحدد الوقت ما إذا كان مهاجم مانشستر يونايتد يستمع لوالدته”.

وروت جورجينا رودريغيز قصة لقائها الأول مع رونالدو، في السابق بالقول: “التقيت به لأول مرة في متجر غوتشي عام 2016، حيث كنت أعمل كمساعدة مبيعات، ثم تكرر اللقاء بعد أيام في محل آخر، عندها تمكنا من التحدث في جو مريح، خارج بيئة العمل، لقد وقعنا أنا ورونالدو في الحب من أول نظرة”.

أنجبت جورجينا رودريغيز ابنتهما “آنا مارتينا”، في نوفمبر 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم الدون البرتغالي “إيفا وماثيو” من قبل أم بديلة.

ولدى نجم كرة القدم أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور 11 عاما، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية.

وظهر رونالدو لأول مرة مع جورجينا رسميا، في جانفي 2017 ، عندما حضرت معه إلى حفل جائزة “الكرة الذهبية” التي توج بها البرتغالي.