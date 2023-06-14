لماذا تكتسي الألعاب العربية بِالجزائر أهمّية بالغة؟

تُحظى الألعاب العربية نسخة الجزائر 2023 بِأهمّية قصوى، ما ينفي أيّ طابع “شكلي” للتظاهرة.

وتحتضن الجزائر هذه الألعاب في فترة ما بين الـ 5 والـ 15 من شهر جويلية المقبل.

وقال الاتحاد الجزائري للسباحة، الأربعاء، إن المنافسة التي يُشرف على تسيريها، ستُحتسب نتائجها ضمن المحطّة التأهيلية لِبطولة العالم بِالدوحة (قطر) وأولمبياد باريس (فرنسا)، المُبرمجَين في فيفري ثم جويلية وأوت 2024، على التوالي.

وأوضح أن هيئته تلقّت مرسوما من قبل الاتحاد الدولي للسباحة، ينصّ على “قبول رسمي للهيئة الدولية حول قرار إدراج المنافسة العربية ضمن المنافسات التأهيلية للبطولة العالمية والألعاب الأولمبية”.

وأضاف الاتحاد الجزائري للسباحة: “بعد المراسلة و المجهود المبذول من قبل الإتحادية الجزائرية للألعاب المائية في الأشهر السّابقة، بِهدف ضم هذه الألعاب كاستحقاق يدخل في التأهيل الدولي”.

وهكذا سيتنافس سبّاحو الألعاب العربية بِالجزائر لِحصد إحدى الميداليات الثلاث المرصودة، وأيضا لِضمان الحدّ الأدني (التوقيت) الذي يسمح لهم بِخوض بطولة العالم وأولمبياد 2024.

وتُجرى السباحة في الألعاب العربية بِالقاعات المُخصّصة لِهذه المسابقة، التابعة للمركب الرياضي “ميلود هدفي” بِوهران.