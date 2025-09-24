لماذا حثّ ترامب النساء الحوامل على تجنب هذا الدواء؟

حثّ الرئيس الامريكي دونالد ترامب النساء الحوامل على تجنب تناول دواء “تايلينول”، وهو الاسم التجاري “للباراسيتامول”، مشيرا إلى زيادة خطر الإصابة بالتوحد.

وقال ترامب ضمن فعالية بالبيت الأبيض بحضور وزير الصحة روبرت إف. كينيدي الابن إن “تناول تايلينول “باراستيمول” ليس جيدا – سأقولها – ليس جيدا، ولهذا السبب، يوصي الأطباء بشدة بأن تحد النساء من استخدامه أثناء الحمل إلا إذا كان ذلك ضروريا طبيا”.

كما تجاوز ترامب مسؤولي الصحة العامة في انتقاده للآثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء، قائلا إنه “لا ينبغي تناوله إلا من قِبل الحوامل في حالات الحمى الشديدة”.

على إثر هذا التصريح، سارع العديد من الخبراء في الولايات المتحدة وحول العالم إلى انتقاد هذا الإعلان، مشيرين إلى عدم وجود أدلة قوية تشير إلى أن تناول الباراسيتامول أثناء الحمل قد يزيد من احتمالية الإصابة بالتوحد.

وصرح البعض لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) بأنه “تفسير علمي مبالغ فيه تمامًا” و”لا يوجد دليل قاطع” يدعمه.

وفي سياق متصل، صرحت الحكومة الأسترالية بأنها تدقق في التفاصيل “عن كثب”، وحثت أي امرأة حامل تشعر بالقلق على طلب المشورة الطبية.

في أفريل الماضي، أمر وزير الصحة روبرت كينيدي الابن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بإجراء تحقيق في أسباب التوحد.

وصرح الوزير أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ستصدر إشعارا طبيا حول “خطر تناول “الأسيتامينوفين” أثناء الحمل” وستُغير ملصقات السلامة على عبوات المنتجات التي تُباع في الولايات المتحدة مثل “تايلينول”.

وقال كينيدي إنه ينبغي على الأطباء استخدام “أفضل تقدير” من خلال وصف أقل جرعة فعالة لأقصر فترة زمنية.