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لماذا دعت نائبة بايدن لوقف فوري لإطلاق النار وبدون أعذار في قطاع غزة!

جواهر الشروق
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لماذا دعت نائبة بايدن لوقف فوري لإطلاق النار وبدون أعذار في قطاع غزة!

دعت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بسبب الوضع غير الإنساني في غزة.

وبحسب ما نقلت وكالات عالمية عن هاريس قولها “إن ما نراه يوميا في قطاع غزة مدمر، وإنه يجب إعلان وقف إطلاق النار على الفور”، مطالبة حكومة الاحتلال ببذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

وأردفت مشددة: “لا أعذار”، وإن سكان القطاع يعانون من كارثة إنسانية.

وتعليقا على مقتل عشرات الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال وحالة تدافع في قطاع غزة الخميس، قالت هاريس في كلمة خلال زيارة لولاية ألاباما إنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يضمن إطلاق سراح المحتجزين في غزة مع السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأضافت إن كثيرا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا، وإن الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى.

وتحدثت عن وجود اتفاق على الطاولة، قائلة إن حركة حماس بحاجة للموافقة عليه، وإن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع سيسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال كمية كبيرة من المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أنه يجب إنهاء ما وصفته بالتهديد الذي تشكله حماس حسب قولها.

وأكدت أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في غزة.

وخلَّف العدوان على غزة أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات.

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