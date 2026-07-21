لماذا رفضت أسطورة الشطرنج جوديت بولغار رئاسة المجر؟

رفضت أسطورة الشطرنج المجرية جوديت بولغار تولي رئاسة بلادها، رغم ترشيحها من قبل رئيس الوزراء بيتر ماجيار، مؤكدة أنها لا ترى نفسها قادرة على تحمل المسؤولية التي يتطلبها المنصب في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.

وأوضحت بولغار، في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أنها تُقدّر الثقة التي منحها إياها رئيس الوزراء بترشيحها كمرشحة مستقلة وغير حزبية، لكنها لا تشعر بأنها تمتلك القدرة على الاضطلاع بـ”المسؤولية التاريخية المتمثلة في توحيد أمة منقسمة”.

وجاء ترشيح بطلة الشطرنج، البالغة من العمر 49 عاما، بعد شغور منصب رئيس الدولة إثر دخول تعديل دستوري حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، ما أنهى ولاية الرئيس السابق تاماس سوليوك.

وأشاد رئيس الوزراء بيتر ماجيار بمسيرة بولغار، مؤكدا أن إنجازاتها تحققت بفضل موهبتها الاستثنائية وجهودها، وليس نتيجة علاقات أو انتماءات سياسية، وهو ما جعله يرشحها لتولي أعلى منصب في الدولة.

وفي انتظار انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوما، تتولى رئيسة البرلمان أجنيس فورستهوفر مهام رئاسة الدولة بصورة مؤقتة.

وتُعد جوديت بولغار أعظم لاعبة شطرنج في تاريخ اللعبة، بعدما نافست كبار الأساتذة في بطولات الرجال، وحققت انتصارات على أسماء بارزة، من بينهم غاري كاسباروف وأناتولي كاربوف، لتصبح واحدة من أبرز الشخصيات الرياضية في تاريخ المجر.