لماذا رفض الرئيس الموريتاني استقبال وفد برلماني مغربي؟

عكس ما كان متداولا في وسائل إعلام مغربية، رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني استقبال وفد برلماني مغربي زار بلاده برئاسة رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

وقام الوفد البرلماني المغربي بزيارة إلى موريتانيا بين 15 و19 جويلية، وذلك بدعوة من رئيس الجمعية الموريتانية الشيخ ولد بايه.

وأفاد بيان لمجلس المستشارين المغربي، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز وتوثيق الروابط الأخوية المشتركة للشعبين والبلدين، وتدعيم العلاقات المغربية ـ الموريتانية؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وكانت قيادة ميارة المنحدر من مناطق الصحراء الغربية المحتلة، لهذا الوفد بمثابة محاولة من النظام المغربي لتحقيق اختراقات جديدة، بحكم الموقف الموريتاني الثابت من القضية.

وروجت وسائل إعلام مغربية لجدول أعمال ورد فيه أن الوفد سيحظى باستقبال من الرئيس الموريتاني، لكن هذا اللقاء لم يحدث، وهي رسالة من نواكشوط حول النأي بنفسها عن محاولة توريطها في الترويج لسيادة الرباط على المناطق المحتلة.

زيارة محامين موريتانيين إلى الصحراء الغربية.. أول تعليق من نواكشوط

ويوم 26 ماي 2022، قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه، أن زيارة محاميين موريتانيين إلى الصحراء الغربية لا تعبر عن موقف الحكومة ولا تلزمها.

وأكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، أن موقف موريتانيا من الصحراء الغربية من أكثر المواقف ثباتا في سياسية البلد الخارجية.

وأضاف ماء العينين ولد أييه أن زيارة بعثة المحامين الموريتانيين للمغرب لا تعبر عن موقف الحكومة ولا تلزمها، مشيرا إلى أن البعثة المذكورة تابعة لهيئة مستقلة (سلك المحامين الموريتانيين) وليست بعثة حكومية.

من جهتها شددت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، في بيان على أنها “هيئة مهنية مستقلة تعمل وتتعاون مع هيئات المحامين في المنطقة وفي العالم، في إطار التكوين وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بعيدا عن كل أنواع وأشكال التجاذبات والنعرات والتوجهات والانتماءات السياسية وعن النزاعات الدولية”.

وأضافت الهيئة: “تحركاتنا ومواقفنا تنطلق خصيصا من المرجعية المهنية البحتة، وينبغي للجميع النأي المطلق بالهيئة عن المواقف والتصورات السياسية”.

وأكد البيان أنه “في ظل التمسك بالمهنية والاستقلالية، نبعد هيئتنا عن كل النزاعات الدولية والإقليمية التي هي من شأن الدول والحكومات، وبدل ذلك نسعى إلى تنويع التعاون المهني مع هيئات المحامين في كل الدول الشقيقة والصديقة”.

غضب في موريتانيا من زيارة محامين للأراضي الصحراوية المحتلة

ويوم 25 ماي 2022، ندّد حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني اليساري المعارض، بزيارة وفد موريتاني يضم 44 محامياً عضواً في سلك المحامين الموريتانيين، لمدينة الداخلة المحتلة في الصحراء الغربية.

ويجري وفد المحامين الموريتانيين زيارة لمدينة الداخلة المحتلة، في إطار دورة تكوينية. وقد أصدر حزب قوى التقدم الموريتاني بياناً مندداً بزيارة المحامين إلى المدن الصحراوية المحتلة.

وجاء في بيان الحزب: “التعاون بين محامين موريتانيين ونظرائهم من المملكة المغربية طبيعي. إلا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب مصالح بلدنا وخاصة في بعدها الأمني”.

وأضاف:”حضور المحامين الموريتانيين في هذه المدن الصحراوية، قد يشكل عرقلة لموقف موريتانيا الحيادي من القضية الصحراوية، مع كونه انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة”.

وتابع:”يحث الحزب جميع الأحزاب الوطنية الموريتانية، على احترام مبدأ الحياد الذي تتبناه موريتانيا. وبخاصة حين يتعلق الأمر بمؤسسات وهيئات رسمية”.