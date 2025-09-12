لماذا طردت الشرطة الفرنسية نائبة في البرلمان من المقهى!

على هامش احتجاجات باريس، انتشر فيديو على مواقع التواصل يُظهر رجال الشرطة وهم يطردون نائبة عن الجبهة الشعبية الجديدة من مقهى للتحقق من أوراق هويتها.

وشاركت النائبة المنتخبة عن الدائرة الخامسة عشرة، دانييل سيمونيه المشهد في فيديو نُشر على حسابها على “اكس”، حيث شوهدت وهي تُمسك من ذراعها من طرف الشرطة التي رافقتها إلى الخارج.

كما قالت دانييل خلال مقطع الفيديو: “أنا عضو في الجمهورية، من حقي أن أشرب قهوة”. وأصرّت: “ليس من حقكم اعتقال عضو في البرلمان”.

واستنكرت النائبة هذه الإجراءات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أن هذه الفرقة “تلاحق الناس حتى في المقاهي”.

وفي الفيديو المنشور، سُمع رجال الشرطة وهم يطلبون من سيمونيه إبراز أوراق هويتها للتحقق منها.

وأكدت النائبة، لصحيفة “هاف بوست”، الرواية التي قُدّمت لفرقة قمع العنف، قائلة إنها “أرادت ببساطة احتساء فنجان قهوة”.

وفي خضمّ اتباك الحشود خلال مظاهرة في باريس، ظنّت الشرطة وفق لها، أنها كانت تهرب قبل أن تلاحقها إلى المقهى، وأعربت عن أسفها قائلةً: “عليهم تعزيز صفوفهم فقط”.

وأعرب عدد من المسؤولين اليساريين المنتخبين، بمن فيهم المتحدث باسم كتلة الخضر والاشتراكيين، بنيامين لوكاس، عن دعمهم للنائبة المنتخبة، وشكّك في “التعليمات” التي أصدرها وزير الداخلية.

وللتذكير، أعلن برونو ريتيللو يوم الاثنين أن “80 ألفا من رجال الدرك والشرطة” لديهم “تعليمات واضحة للغاية” للتصرف “بحزم” في حال الاشتباه بجرائم.