لماذا طلب زميل آيت نوري رخصة مغادرة مسرح المونديال؟

طالب زميلٌ للاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري في نادي مانشتسر سيتي الإنجليزي، مسؤولي منتخبه الوطني بِالسماح له بِمغادرة مسرح المونديال والعودة إلى أهله.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمهاجم البلجيكي جيريمي دوكو، الذي يخوض حاليا منافسة كأس العالم بِأمريكا.

وفسّر جيريمي دوكو الطلب بِكون زوجته على وشك إنجاب طفل، وأنه أول مولود في حياته الزوجية. مقدّرا التاريخ بِمطلع جويلية المقبل.

وفي تقرير لها نشرته، السبت، ذكرت صحيفة “لا نوفال ريبوبليك” الفرنسية، أن اتحاد الكرة البلجيكي يدرس إمكانية توفير طائرة خاصة يستقلّها جيريمي دوكو من مدينة سياتل الأمريكية نحو العاصمة البريطانية لندن، حيث تُقيم أسرته.

واللافت أن عديد الصحف الفرنسية نشرت تقاريرها بِشيء من التحامل على اللاعب جيريمي دوكو، رغم أنه يمثل ألوان منتخب آخر ممثّل في بلجيكا! والسبب أن المدرب فرنسي وهو رودي غارسيا.