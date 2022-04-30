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لماذا طوت تركيا والسعودية صفحة أزمة مقتل خاشقجي؟

الشروق أونلاين
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لماذا طوت تركيا والسعودية صفحة أزمة مقتل خاشقجي؟
أرشيف
لقاء سابق بين أردوغان وبن سلمان

هناك الكثير ممّا يمكن أن تفعله السعودية وتركيا معًا، على الرغم من خلافاتها السياسية التي وصلت إلى أوجّها على خلفية اغتيال خاشقجي، حسب ما ذكره مقال تحليلي على موقع ” سي إن إن” الأمريكي.

وقال محرّر الشؤون الدبلوماسية الدولية في الشبكة، إنّ الرئيس التركي أجرى أول زيارة له إلى السعودية منذ 5 سنوات، أملا في طيّ صفحة فترة مضطربة في العلاقات بين البلدين.

وجاء في المقال:”كان البلدان يتنافسان منذ فترة طويلة على زعامة العالم الإسلامي. لكن العلاقات وصلت إلى الحضيض بعد أن ألقت تركيا باللوم على الرياض في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018″.

وأضاف:”لكن الحقائق الصعبة اليوم تدفن ما مضى. إذ يعاني أردوغان من نقص السيولة وانخفاض شعبيته”.

وتابع:”بالنسبة لمحمد بن سلمان، فإن تدفّق دولارات البترول، والشعبية في الداخل لا تمثل مشكلة. لكن على المسرح العالمي تمّت خلاف مع الولايات المتحدة”.

واعتبر المقال أنّ “اقتصاد أردوغان المتدهور يحتاج إلى السيولة السعودية”. وقال إنّ “الوعود بإبرام صفقات تجارية وتوفير إمداد لخزائن الدولة المتضائلة ستكون موضع ترحيب (في تركيا).

مردفا:”هذا النوع من المساعدة يمنح الرئيس التركي مزيدًا من الوقت في السلطة. وهو ما يفهمه محمد بن سلمان جيدًا”.

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