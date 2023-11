لماذا عادت رسالة بن لادن إلى أمريكا للواجهة في هذا الوقت بالضبط؟

ضجت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية خاصة في أمريكا برسالة كتبها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2002، مما دفع بصحيفة “غارديان” البريطانية لحذف النص الكامل للرسالة من موقعها.

وعاد أسامة بن لادن إلى الواجهة من جديد عبر محركات البحث، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وأصبح اسمه في الصدارة بعد 12 عاماً على مقتله و22 عاماً على أحداث 11 سبتمبر التي وقعت في الولايات المتحدة عام 2001.

وجاءت رسالة أمريكا لبن لادن في 8 صفحات. وشاهد هاشتاغ رسالة أمريكا أكثر من عشرة ملايين شخص على تيك توك

ماذا حدث؟

وأعاد مستخدمون لتطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة تداول رسالة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن التي وجهها للأمريكيين قبل نحو عقدين، مبررا أسباب مهاجمة بلادهم في الـ 11 من سبتمبر 2001.

وعبَّر بعض الأمريكيين عن قلقهم من أن تعيد الرسالة تشكيل الرأي العام في أمريكا فيما يتعلّق بأحداث 11 سبتمبر، وذلك بالتزامن مع المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة بدعم مطلق من أمريكا ودول غربية.

ماذا حوت الرسالة؟

والرسالة الطويلة التي نشرها بن لادن، تحت عنوان “رسالة إلى أميركا”، انتقد فيها ما وصفه بـ”التدخلات الغربية في الدول الإسلامية”، و”سياسات أميركا في الأراضي الفلسطينية”، مبرراً هذه الهجمات بـ”الدعم الأميركي لإسرائيل”.

وقال أسامة في رسالته: “إن أمريكا أنشأت إسرائيل وتدعمها بشكل مستمر، وهذا ظلم كبير، وإن الولايات المتحدة الأمريكية هي لاعب رئيسي في هذا الظلم، وكل الذين ساهموا في هذا العمل سيتحمّلون مسؤولية كبيرة، ويجب أن يواجهوا عواقب جديّة”.

وأضاف “فلسطين غارقة تحت الاحتلال العسكري منذ أكثر من 80 عاما، ولقد سلمها الإنجليز بمساعدتكم ودعمكم لليهود الذين احتلوها لأكثر من 50 عاما، سنوات مليئة بالظلم والطغيان والجرائم والقتل والطرد والدمار والخراب”.

وتابع “إن إنشاء إسرائيل واستمرارها من أعظم الجرائم، وأنتم قادة مجرميها، وبالطبع لا داعي لشرح وإثبات درجة الدعم الأمريكي لإسرائيل.. إن إنشاء إسرائيل جريمة يجب أن تمحى، وكل من تلوثت يداه بالمساهمة في هذه الجريمة يجب أن يدفع ثمنها، ويدفع ثمنها غاليا”.

وأفاد بن لادن في رسالته بأن “الشعب الأمريكي هو الذي يدفع الضرائب التي تمول الطائرات التي تقصفنا في أفغانستان، والدبابات التي تضرب وتدمر بيوتنا في فلسطين، والجيوش التي تحتل أراضينا في الخليج، والأساطيل التي تضمن حصار العراق”، لافتا إلى أنه “ولهذا السبب لا يمكن للشعب الأميركي أن يكون بريئاً من كل الجرائم التي يرتكبها الأميركيون واليهود ضدنا”.

كيف كانت ردة فعل الأمريكيين؟

تحدثت مستخدمة تدعى لينيت أدكينز، ويتابعها ما يقرب من 12 مليون مستخدم على تيك توك، عن الرسالة؛ إذ قالت: “أريد من الجميع أن يتوقفوا عن فعل ما يفعلونه الآن ويذهبوا لقراءة رسالة إلى أمريكا، أشعر وكأنني أمر بأزمة وجودية الآن”.

وقال أحد مستخدمي “تيك توك” في مقطع فيديو حصل على 1.2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة: “لقد قرأت للتو (رسالة إلى أميركا)، لم أعد أنظر إلى الحياة بالطريقة نفسها بعد اليوم، لن أنظر إلى هذا البلد بالطريقة نفسها أبداً”.

وقال شخص آخر: “نحاول العودة إلى حياتنا بأسلوب عادي، بعد أن أدركنا بأن كل ما تعلمناه عن الشرق الأوسط، وأحداث 11 سبتمبر، والإرهاب، كان كذبة”. وكتب آخر أن تجربة قراءة النص “غيرت وجهة نظري بالكامل تجاه الحكومة الأميركية”.

وفي مقطع فيديو آخر شوهد أكثر من 100 ألف مرة، قال أحد مستخدمي “تيك توك” الذي ينشر بانتظام انتقادات للحكومة الأميركية: “إذا كنا سنسمي أسامة بن لادن إرهابياً، فكذلك الحكومة الأميركية”.

لماذا حذفت “غارديان” الرسالة

وتوجّهت الأنظار إلى صحيفة “غارديان” البريطانية، التي نشرت هذه الرسالة قبل عقدين من الزمن، قبل أن تسحبها من موقعها على الإنترنت.

وانتقد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إزالة الرسالة، واعتبروها أمراً “مثيراً للريبة”، كما اتهموا الصحيفة بفرض “رقابة” على المعلومات.

Letter to America is trending, so I went to pull it up.

The guardian just removed the document.

Osama bin Laden‘s letter to America starts trending on Twitter, and The Guardian immediately removes it from their archive?

Why? pic.twitter.com/a4LiHIg2Wx

— Santa Cruz Mountain Goat (@SCMountainGoat) November 16, 2023