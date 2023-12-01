لماذا عليك الإسراع لتفقد حسابك في غوغل؟

بداية من اليوم، الفاتح ديسمبر، ستقوم غوغل بحذف حسابات المستخدمين الغير نشطة والتي لم يتم استخدامها منذ عامين.

قامت شركة غوغل بتغيير سياستها الخاصة بالحسابات الغير نشطة. وبداية من اليوم، الفاتح ديسمبر، ستقوم بحذف الحسابات غير النشطة وبالتالي فقدان كل ما هو متعلق بها من بريد إلكتروني أو ملفات محفوظة في “غوغل درايف”.

مع السياسة المحدثة للشركة أصبح الحساب الذي لم يتم استخدامه لمدة سنتين يعتبر حسابا غير نشط. وبالتالي فتقوم غوغل بحذف أي حساب غير نشط بالإضافة إلى نشاطه وبياناته إذا لم يستخدم المستخدم منتجات غوغل لمدة سنتين.

لتجنب تعرض الحساب للحذف فيجب الدخول للحساب واستخدامه ولو مرة خلال عامين مثلا لقراءة رسالة إلكترونية أو إرسالها، مشاهدة فيديو على يوتيوب، استخدام محرك البحث غوغل…

غوغل طمأنت مستخدميها بأنها قبل حذف أي حساب غير نشط فإنها ستمنح المستخدم فرصة لتجنب ذلك وذلك بإرسال إشعارات إلى بريد غوغل المعني إضافة إلى إشعارات إلى البريد الإلكتروني المخصص لاسترداد الحساب.

وسبق لغوغل وأن عللت هذا القرار بحذف الحسابات الغير نشطة بالحماية من القرصنة. فقالت في مقال أعلنت فيه هذا الإجراء ونشرته شهر ماي الماضي على مدونتها أن “إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجّح أن يتم اختراق” معللة “لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة، غالبًا ما تعتمد على كلمات المرور القديمة، التي ربما تكون قد تعرضت للاختراق”.