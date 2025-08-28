لماذا غالب “بن جامع” الدمع وهو يقرأ وصية “مريم أبو دقة” في مجلس الأمن؟

فيديو مؤثر حصد تفاعلا واسعا

في مشهد إنساني مؤثر داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، غالب السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع الدمع وهو يقرأ وصية الصحافية الفلسطينية مريم أبو دقة، التي استشهدت في غارة صهيونية على مستشفى ناصر في قطاع غزة.

وخلال كلمته، التي تناولت المجاعة المتفاقمة وجرائم الاحتلال بحق المدنيين، توقّف بن جامع متأثراً عند كلمات الوداع التي كتبتها مريم لابنها البالغ من العمر 13 عاماً. هذه اللحظة الصادقة حرّكت مشاعر الحاضرين، وجسّدت عمق المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الحصار والعدوان.

وعرض بن جامع ثلاثة صور: يحيى النجار، طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر وتوفي جوعا لعدم توفر الحليب، ويزن أبو فول، طفل يبلغ عامين يرتمي بين ذراعي والديه، والصحافية والأم مريم أبو دقة، البالغة من العمر 33 عاما.

وجاء في وصية الصحفية الشهيدة التي تركتها لفلذة كبدها: “ابني العزيز، أنت قبل وروح أمك. عندما أموت، أريدك أن تصلي من أجلي ولا تبك عليّ. لا تنسني أبدا. أنا ملتزمة بجعلك سعيدا، وعندما تكبر وتتزوج ويكون عندك طفلة، سمها مريم على اسمي”. توقف السفير عند هذه الكلمات، وغلبته الدموع قبل أن يتمكن من مواصلة حديثه.

وتعليقا على هذا المشهد المؤثر قال أحد النشطاء إن “دموع بن جامع لم تكن دموع عجز، بل كانت دموعا تفيض بالشرف، وتصرخ بوجه الصمت الدولي تجاه ما يحدث في غزة.. دموعا حملت في طياتها مواقف أمة وذاكرة شعب مجاهد، وذكّرت بأن الجزائر لم تساوم يومًا على القضايا العادلة”.

وأضاف: “كيف لا يبكي وهو ابن الشهداء، وحفيد الرجال الذين سقوا تراب الجزائر بدمائهم؟ كيف لا يبكي وهو الذي تربى في مدرسة الجزائر، حيث دمعة الرجل لا تسقط إلا في مواطن الشرف، حيث الكلمة موقف، والدمعة شهادة، والصوت سيف”.

وأردف: “في لحظة نادرة من الصدق، تحوّل بن جامع إلى صوت الضمير العربي، في زمن كثرت فيه الخيانات وتكاثر فيه المتخاذلون”.

وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الأربعاء بنيويورك على وجوب تحرك مجلس الأمن بشكل فوري لوضع حد للمجاعة المتفشية رسميا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني وحشي وحصار خانق.

وقال إن “الفشل (في ايقاف المجاعة) مرادف للتواطؤ, أما الانتظار فقبول بالعار”، مضيفا أن “وقف الإبادة ليس خيارا بل واجبا”.

كما أشار إلى أن المجاعة التي أعلنتها رسميا الأمم المتحدة رسميا بغزة، لم يعد بالإمكان التستر عليها بتلك الاحصائيات المتلاعب بها أو بالتصريحات المضللة، معتبرا أن الحل لا يمكن أن ينحصر في إسقاط المواد الغذائية “تجنبا لتأنيب الضمير”.