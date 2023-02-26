لماذا لا يتم وقف تشييد البنايات غير الشرعية؟.. مفتش وزارة الداخلية يجيب

تحدث المفتش العام بوزارة الداخلية الصادق بلقاضي، الأحد، عن إشكالية هدم البنايات التي تبنى بطريقة غير شرعية بعد الإنتهاء من تشييدها.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة، أوضح بلقاضي سبب عدم هدم هذه البنايات خلال مرحلة التشييد.

وقال المسؤول إن هناك لعبة القط والفأر على المستوى المحلي، حيث يتهرب صحاب البناية في كل مرة من عملية المراقبة التي تقوم بها السلطات المحلية.

وتابع المتحدث قائلا “بما أن صاحب المشروع يعرف أن بناءه غير شرعي يهرب من الرقابة ويقوم بتسريع وتيرة الإنجاز، وهو ما يدفع بالسلطات إلى تحرير محضر ضد مجهول”.

وأكد المفتش على مستوى وزارة الداخلية، أن السلطات لم تمس المباني المأهولة بالسكان.

وفي السياق ذاته، كشف بلقاضي عن هدم حوالي 1658 بناء فوضوي، و1560 بناية غير موجهة للسكن، وهو ما أسفر عن استرجاع حوالي 725.76 هكتارا.