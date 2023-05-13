لماذا لا يجب أن تأكل المثلجات بهذه الملعقة؟

حذّرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، في منشور لها عبّر حسابها الرسمي على “فيسبوك” من أكل المثلجات بالملعقة المصنوعة من مادة البلاستيك المجدّد.

ونبهت ذات المنظمة أنّ الملعقة المصنوعة من مادة البلاستيك المجدد تكون من النفايات والمزابل، ويكون غالبيتها بالألوان الأخضر والبني والأحمر.

واعتبرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أن هذا الأمر خطير على المستهلك، وجب أخذه بعين الاعتبار خاصة ونحن مقبلون على فيصل الصيف.

كما كشفت ذات الجهة، أنه يوجد بعض المحلات لبيع الحلويات تستخدم هذه الملعقة (المصنوعة من مادة البلاستيك المجدد) وتمنحها للزبائن.

وتنبه المنظمة جميع مستهلكي المثلجات والحلويات بأنّ الملعقة الأصلية مصنوعة من المواد الشفافة يعني لا لون لها (شفاف).