-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لماذا لا يجب أن تأكل المثلجات بهذه الملعقة؟

ي.ك
  • 661
  • 0
لماذا لا يجب أن تأكل المثلجات بهذه الملعقة؟
أرشيف
ملاعق بلاستيكية

حذّرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، في منشور لها عبّر حسابها الرسمي على “فيسبوك” من أكل المثلجات بالملعقة المصنوعة من مادة البلاستيك المجدّد.

ونبهت ذات المنظمة أنّ الملعقة المصنوعة من مادة البلاستيك المجدد تكون من النفايات والمزابل، ويكون غالبيتها بالألوان الأخضر والبني والأحمر.

واعتبرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أن هذا الأمر خطير على المستهلك، وجب أخذه بعين الاعتبار خاصة ونحن مقبلون على فيصل الصيف.

كما كشفت ذات الجهة، أنه يوجد بعض المحلات لبيع الحلويات تستخدم هذه الملعقة (المصنوعة من مادة البلاستيك المجدد) وتمنحها للزبائن.

وتنبه المنظمة جميع مستهلكي المثلجات والحلويات بأنّ الملعقة الأصلية مصنوعة من المواد الشفافة يعني لا لون لها (شفاف).

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 12 ماي 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 12 ماي 2023

لجنة من 3 وزارات لإنقاذ موسم القمح

لجنة من 3 وزارات لإنقاذ موسم القمح

فتح خطوط بحرية جديدة خلال موسم الإصطياف

فتح خطوط بحرية جديدة خلال موسم الإصطياف

بلعابد: الوزارة لا تشترط التنازل عن الشهادة مقابل الإدماج (فيديو)

بلعابد: الوزارة لا تشترط التنازل عن الشهادة مقابل الإدماج (فيديو)

البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا وأخلاقيا للحديث عن الديمقراطية

البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا وأخلاقيا للحديث عن الديمقراطية

عطاف يحضّر لقمة “الـ77 + الصين” مع نظيره الكوبي

عطاف يحضّر لقمة “الـ77 + الصين” مع نظيره الكوبي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد