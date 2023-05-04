لماذا لا يجب أن تشتروا علب المثلجات بدون هذه “الوردة” !

نبّهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من شراء علب المثلجات التي لا يظهر فيها شكل الوردة. حسبما جاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وأفاد ذات المصدر، أن عبوة “الأيس كريم” بشكل الوردة يدل على صلاحية المنتج المثلج. حيث أن العبوة السليمة ستصل للمستهلك بنفس الشكل، مما يدل أنه لم يتعرض إلى ارتفاع درجات الحرارة أثناء النقل والتخزين.

وحذّرت ذات الجهة من شراء العبوة بشكل مسطح أو بعد تغير شكلها. فهذا يعني أنّ العبوة قد تعرضت إلى ارتفاع درجة الحرارة وهي تالفة، بسبب انقطاع تيار الكهرباء أو تلف التبريد الخاص بحفظ المنتج.

واعتبرت منظمة حماية المستهلك “سلامة الشكل من سلامة المنتج”، حيث أن نقل المنتجات المثلجة تتطلب عمليات نقل وتخزين متعددة، وقد يسبب ارتفاع درجة حرارة المنتجات المثلجة، مما يؤدي إلى تلفها.