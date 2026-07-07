لماذا لا يجب أن تشتري المعلّبات المنتفخة؟

هناك علامة تحذيرية لا ينبغي تجاهلها عند شراء أي معلبات، وهي انتفاخ العبوة، لأنها تخفي مخاطر صحية خطيرة قد تصل في بعض الحالات إلى التسمم الغذائي الشديد.

كشفت دراسة أن ما يقارب 94% من حالات انتفاخ المعلبات الغذائية قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتلوث الميكروبي بعد تحليل مئات العلب المنتفخة المجمعة من متاجر البيع بالتجزئة.

وأكد الباحثون أن انتفاخ العبوة يُعد من أهم العلامات التحذيرية التي تستوجب التخلص من المنتج وعدم استهلاكه، بحسب موقع pubmed.

ماذا يعني انتفاخ العلبة؟

عندما تنتفخ العلبة المعدنية أو يصبح غطاؤها بارزا إلى الخارج، فهذا يدل غالبا على تراكم الغازات داخلها.

وقد يحدث ذلك نتيجة نمو البكتيريا أو الكائنات الدقيقة التي تنتج غازات أثناء تكاثرها داخل الطعام.

وتؤكد السلطات الصحية أن العلب المنتفخة أو المتورمة يجب التخلص منها فورا وعدم استهلاك محتوياتها، وفقا لموقع cdc.

خطر التسمم الوشيقي (البوتوليزم)

يُعد التسمم الوشيقي الناتج عن بكتيريا من أخطر المخاطر المرتبطة بالمعلبات الفاسدة.

وتنتج هذه البكتيريا سُمّا عصبيا شديد الخطورة يمكن أن يؤدي إلى شلل العضلات وصعوبة التنفس وقد يهدد الحياة إذا لم يُعالج بسرعة.

ولهذا السبب تنصح الجهات الصحية بعدم تذوق أي طعام من علبة منتفخة حتى ولو بدا شكله أو رائحته طبيعيين.

الانتفاخ قد يدل على وجود تسرب خفي

في بعض الأحيان يكون سبب الانتفاخ وجود ثقب صغير جدا أو تلف في اللحامات المعدنية للعلبة.

وقد يسمح هذا الخلل بدخول البكتيريا والهواء إلى الداخل، مما يؤدي إلى فساد الطعام دون أن يلاحظ المستهلك ذلك بسهولة.

وتشير تحذيرات هيئات سلامة الغذاء إلى أن بعض الفتحات قد تكون دقيقة للغاية بحيث لا تُرى بالعين المجردة، بحسب موقع gmanetwork.

علامات أخرى تستوجب الحذر

إلى جانب الانتفاخ، هناك مؤشرات أخرى تدل على أن المعلب غير آمن، منها:

وجود تسرب أو رطوبة حول العلبة.

صدأ شديد يؤثر على جسم العبوة.

انبعاث رغوة أو سائل بقوة عند الفتح.

روائح كريهة أو غير طبيعية.

تشققات أو ثقوب أو انبعاجات عميقة قرب الحواف واللحامات.

لماذا لا يكفي تاريخ الصلاحية؟

يعتقد بعض المستهلكين أن صلاحية المعلب مرتبطة فقط بالتاريخ المطبوع عليه، لكن الحقيقة أن سلامة العبوة نفسها لا تقل أهمية.

فقد تكون العلبة ضمن فترة الصلاحية لكنها تعرضت لسوء التخزين أو التلف أثناء النقل، ما يؤدي إلى فساد محتوياتها رغم أن التاريخ لا يزال ساريا، وفقا لموقع fsis.usda.

كيف تتصرف عند العثور على معلب منتفخ؟

تنصح الجهات المختصة بما يلي:

عدم شراء العلبة المنتفخة مهما كان سعرها منخفضا.

عدم فتحها أو تذوق محتوياتها.

التخلص منها بطريقة آمنة إذا كانت موجودة في المنزل.

غسل اليدين جيدا بعد التعامل معها إذا كانت متسربة.

نصائح عند شراء المعلبات

افحص شكل العلبة من جميع الجهات.

تجنب العبوات المنتفخة أو المتسربة.

تحقق من عدم وجود صدأ أو ثقوب.

اشترِ من متاجر تلتزم بشروط التخزين المناسبة.

راقب أي تغير غير طبيعي عند فتح المنتج، بحسب موقع gmanetwork.