لماذا لا يجب تخزين زيت الزيتون في عبوات بلاستكية؟

يعدُ تخزين زيت الزيتون في عبوات بلاستيكية فكرة سيئة نظرا لتسرب المواد الكيميائية، وحساسيته للضوء، ونفاذيته للهواء، وكلها عوامل تُضعف جودته.

وجدت دراسة حديثة أُجريت في كلية بيروتيس والمدرسة الزراعية الأمريكية في ثيسالونيكي، أن زجاجات البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) والبولي بروبيلين (PP) سيئة للغاية في حماية زيت الزيتون من الأكسدة والزنخ.

يمكن أن يؤدي أيضا إلى نكهات وروائح غير مرغوب فيها، تكون مستويات الهيدروبيروكسيدات مرتفعة للغاية في الزجاجات القابلة للضغط، وتزداد بشكل كبير مع وجود هذه الزجاجات على رفوف المتاجر، بحسب موقع kosterina.

لماذا لا يُعد البلاستيك مثاليا؟

زيت الزيتون حساس للضوء والحرارة والهواء، مما قد يُضعف جودته ويؤدي إلى زنخه، كما يُفاقم تخزينه في عبوات بلاستيكية هذه العملية لعدة أسباب:

التسرب الكيميائي: يمكن أن يُسرب البلاستيك مواد كيميائية ضارة، مثل BPA والفثالات، إلى زيت الزيتون.

وعند تعرضه للضوء أو الحرارة، قد تتحلل هذه المواد الكيميائية وتُلوث الزيت، مما يُشكل مخاطر صحية محتملة.

الأكسدة: العبوات البلاستيكية نافذة للهواء، مما يُسرّع عملية الأكسدة، فعندما يتأكسد الزيت، يفقد قيمته الغذائية وقد يكتسب طعما غير مستساغ، مما يقلل من فعاليته كزيت صحي.

التعرض للضوء: معظم العبوات البلاستيكية لا تحمي زيت الزيتون بشكل كافٍ من الضوء، مما قد يؤدي إلى تدهوره بسرعة أكبر، وفقا لموقع beewellnutrition.

كيف تؤثر الحرارة على الزيت؟

يمكن أن تتسبب الحرارة في إطلاق البلاستيك للمواد الكيميائية وتسريع تحلل الزيت.

ونظرا لأن درجات حرارة المطبخ قد تختلف بشكل كبير، فإن الزجاجات البلاستيكية تُفاقم المشكلة.

بالانتقال إلى خيارات تخزين أكثر استقرارا، يمكنك الحفاظ على زيت الزيتون في منطقة باردة مثالية.

البلاستيك نفّاذ

البلاستيك نفاذ، أي أن الهواء يتسرب ببطء عبره، مما يسبب الأكسدة، هذا التعرض المستمر للهواء يُسرّع عملية التحلل، مما يجعل الزيت يتزنخ أسرع مما يُوصف.

كما لا توفر طبيعة الزجاجات البلاستيكية النفاذة البيئة المُحكمة التي يحتاجها زيت الزيتون لإطالة عمره، حسب موقع cookist.

ماهي أفضل بدائل البلاستيك؟

للحفاظ على الفوائد الصحية ونضارة زيت الزيتون، اختر العبوات التالية:

الزجاجات الداكنة

يُعد الزجاج ذو الألوان الداكنة، وخاصة تلك التي تكون بألوان الكهرمان أو الأخضر، الخيار الأمثل لتخزين زيت الزيتون.

لا يتفاعل الزجاج مع الزيت، ويساعد لونه الداكن على حجب الضوء الضار الذي قد يُضعف جودته.

عبوات الفولاذ المقاوم للصدأ

يُعد الفولاذ المقاوم للصدأ بديلا رائعا آخر، خاصةللتخزين طويل الأمد، تتميز هذه العبوات بالمتانة ومقاومة الضوء وعدم تفاعلها، مما يجعلها مثالية للحفاظ على زيت الزيتون طازجا، وفق موقع bhooc.

نصائح التخزين السليم

حتى مع استخدام أوعية أفضل، من الضروري تخزين زيت الزيتون بشكل صحيح لإطالة عمره الافتراضي:

– خزّني زيت الزيتون في مكان بارد ومظلم، بعيدا عن المواقد أو النوافذ.

-تأكدي دائما من إغلاق العبوة بإحكام لمنع الأكسدة.

– يتفق الخبراء على أنه لا ينبغي وضع زيت الزيتون في الثلاجة، يمكن أن تسبب تقلبات درجة الحرارة تكثفا، مما يؤدي إلى تحلل الزيت.

بالإضافة إلى ذلك، عند تعرض الزيت لدرجات حرارة الثلاجة المنخفضة، يتجمد ويتكاثف، مما يُصعّب استخدامه، وفق موقع beewellnutrition.