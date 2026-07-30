لماذا لا يجب مشاركة مقص الأظافر مع الاخريين؟

يُعد مقص الأظافر من الأدوات الشخصية، إلا أن البعض لا يدرك أن مشاركته مع الآخرين قد تنقل أنواعا مختلفة من الأمراض خاصة إذا كان الشخص مصابا بعدوى فطرية.

والأخطر من ذلك ما كشفته دراسة طبية، حيث أثبتت أن مقصات الأظافر المشتركة قد تلعب دورا في انتقال فيروس التهاب الكبد B داخل المنازل.

وقد عثر الباحثون على الحمض النووي للفيروس (HBV DNA) على بعض مقصات الأظافر المستخدمة من قبل أشخاص مصابين، كما تبين أن مشاركة هذه الأدوات ارتبطت بارتفاع مؤشرات التعرض للفيروس بين أفراد الأسرة، وفق موقع pubmed.

كيف يمكن أن تنتقل الأمراض عبر مقص الأظافر؟

عند قص الأظافر قد تحدث خدوش أو جروح دقيقة جدا لا تُرى بالعين المجردة. وإذا استُخدم المقص من قبل شخص آخر يحمل فطريات أو بكتيريا أو فيروسات معينة، فقد تنتقل الكائنات المسببة للمرض إلى المستخدم التالي، خاصة إذا لم تُنظف الأداة جيدا.

وتشير الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن الفطريات المسببة لالتهابات الأظافر يمكن أن تنتقل عبر الأدوات الشخصية الملوثة، بما في ذلك أدوات العناية بالأظافر، حسب موقع aad.

ماهي الأمراض الأكثر شيوعا؟

فطريات الأظافر

تُعد فطريات الأظافر من أكثر المشكلات التي يمكن أن تنتقل عبر الأدوات المشتركة. وتسبب تغير لون الظفر وسماكته وتكسره، وقد تحتاج إلى علاج طويل يمتد لعدة أشهر.

الالتهابات البكتيرية

إذا كان المقص ملوثا بالبكتيريا ودخلت هذه الجراثيم إلى الجلد عبر جرح صغير، فقد تسبب احمرارا وتورما وألما حول الظفر، وهي حالة تُعرف أحيانا بالتهاب حول الظفر.

بعض الفيروسات الجلدية

تشير تقارير طبية إلى أن بعض الفيروسات المسببة للثآليل الجلدية قد تنتقل من خلال الأدوات الملوثة التي تلامس الجلد المصاب ثم تُستخدم من قبل شخص آخر، وفقا لموقع nhs.

متى يكون الخطر أكبر؟

يزداد خطر العدوى في الحالات التالية:

ـ وجود جروح أو تشققات في الجلد.

ـ استعمال المقص مباشرة بعد شخص مصاب بفطريات أو ثآليل.

ـ عدم تنظيف الأداة لفترات طويلة.

ـ استخدام المقص في صالونات أو أماكن لا تعقّم فيها الأدوات بشكل جيد.

ـ مشاركة الأدوات بين عدد كبير من الأشخاص.

كيف نتجنب الإصابة بالأمراض؟

لحماية نفسك وأفراد أسرتك، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

ـ تخصيص مقص أظافر لكل شخص.

ـ غسل الأداة بالماء والصابون بعد الاستخدام.

ـ مسح الشفرات بالكحول الطبي بتركيز 70% قبل وبعد الاستعمال.

ـ حفظ المقص في مكان جاف لمنع نمو الجراثيم والفطريات.

ـ عدم استخدام أداة شخص يعاني من عدوى ظاهرة في الأظافر أو الجلد.

ـ استبدال المقص إذا ظهرت عليه علامات الصدأ أو التلف.

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالحفاظ على نظافة الأدوات الشخصية التي قد تلامس الدم أو الجلد المتشقق لتقليل خطر انتقال العدوى، بحسب موقع cdc.

ماذا نفعل إذا استخدمنا مقص أظافر شخص آخر؟

إذا اضطررت لاستخدام مقص شخص آخر مرة واحدة، فلا داعي للذعر. يمكن تقليل المخاطر عبر:

ـ غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

ـ تعقيم المنطقة بالكحول أو مطهر مناسب إذا حدث جرح.

ـ مراقبة الأظافر والجلد خلال الأسابيع التالية.

ـ مراجعة الطبيب إذا ظهرت أعراض مثل الاحمرار أو التورم أو الألم أو تغير لون الظفر.

ـ أما إذا كنت تعلم أن الشخص الآخر مصاب بعدوى فطرية أو جلدية معروفة، فمن الأفضل تجنب مشاركة الأداة تماما، وفقا لموقع byrdie.