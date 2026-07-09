لماذا لا يجب مشاركة هاتفك مع الآخرين؟

قد تبدو مشاركة الهاتف مع الآخرين تصرفا بسيطا، لكنها في الواقع تحمل مجموعة من المخاطر المتعلقة بالخصوصية، والأمان الرقمي، وحتى الصحة النفسية.

أبحاث أمنية حديثة بينت أن أنظمة Android و iOS تقوم بإرسال بيانات بشكل مستمر حتى عند عدم الاستخدام.

هذه البيانات تشمل معرف الجهاز، الموقع، وشبكات الاتصال، هذا يعني أن الهاتف ليس فقط “ملفا شخصيا”، بل مصدر بيانات مستمر، وفق موقع doi.org.

فقدان الخصوصية

عند إعطاء الهاتف لشخص آخر، حتى لو كان قريبا، فإنك تفتح بابا للوصول إلى معلومات شخصية جدا مثل:

ـ الصور الخاصة.

ـ المحادثات.

ـ البريد الإلكتروني.

ـ الحسابات الاجتماعية.

وقد يحدث الاطلاع غير المقصود أو المتعمد على معلومات لا ترغب بمشاركتها، حسب موقع eff.org.

اختراق الحسابات وسرقة البيانات

يمكن لأي شخص يحصل على الهاتف أن يحاول:

ـ تسجيل الدخول إلى حساباتك.

ـ تغيير كلمات المرور إذا كانت محفوظة.

ـ تثبيت برامج خبيثة.

ـ نسخ بيانات حساسة.

كما أن الهواتف غير المحمية قد تسمح بسهولة بسرقة المعلومات.

التهديدات المالية

الكثير من التطبيقات تحتوي على:

ـ تطبيقات بنكية.

ـ محافظ إلكترونية.

ـ بيانات بطاقات الدفع.

مشاركة الهاتف قد تؤدي إلى:

ـ تحويل أموال دون إذن.

ـ شراء منتجات من التطبيقات.

الوصول إلى حسابات الدفع، وفق موقع us.norton.

ـ تثبيت تطبيقات ضارة دون علمك

الشخص الذي يستخدم هاتفك قد يقوم بـ:

ـ تحميل تطبيقات غير آمنة.

ـ منح صلاحيات خطيرة (الكاميرا، الميكروفون، الموقع).

ـ ترك برامج تجسس تعمل في الخلفية. وهذا قد يستمر حتى بعد استرجاع الهاتف.

الإضرار بالعلاقات الشخصية

قد يؤدي الاطلاع على الرسائل أو الصور إلى:

ـ سوء فهم.

ـ فقدان الثقة.

ـ خلق مشاكل عائلية أو اجتماعية.

حتى لو لم يكن هناك شيء خاطئ، مجرد الفضول قد يسبب توترا بين الأطراف، وفقا لموقع pewresearch.

التأثير النفسي والشعور بعدم الأمان

مشاركة الهاتف بشكل متكرر قد تجعل الشخص:

ـ يشعر بأنه مراقب.

ـ يفقد الإحساس بالخصوصية.

ـ يصبح أكثر توترا عند استخدام هاتفه.

ـ الخصوصية الرقمية أصبحت عنصرا أساسيا في الراحة النفسية، وفق موقع apa.

ماذا عن هواتف الأزواج؟

كشفت دراسة حديثة أجريت هذه السنة (2026) أن نسبة كبيرة من الأزواج يشاركون هواتفهم، لكن هذا الارتباط يزيد من احتمال التطفل الرقمي أو السيطرة الرقمية.

وحذر الباحثون من أن “المشاركة” قد تتحول إلى مراقبة مستمرة، حسب موقع journals.sagepub.

كيف نحمي هواتفنا؟

استخدام قفل قوي للهاتف

ضع رقم سري قوي (6 أرقام أو أكثر) أو كلمة مرور.

تجنب: 1234 أو تاريخ الميلاد.

فعّل البصمة أو التعرف على الوجه كطبقة إضافية.

تفعيل التحقق الثنائي (2FA)

فعّل 2FA لحساباتك المهمة مثل:

ـ البريد الإلكتروني.

ـ تطبيقات البنك.

ـ وسائل التواصل.

الأفضل استخدام تطبيق مصادقة بدل الرسائل النصية.

عدم تحميل التطبيقات من مصادر غير رسمية

استخدم فقط:

ـ Google Play.

ـ App Store.

التطبيقات الخارجية قد تحتوي على برامج تجسس أو فيروسات.

مراجعة أذونات التطبيقات

تحقق من التطبيقات التي تصل إلى:

ـ الكاميرا.

ـ الميكروفون.

ـ الموقع.

ـ أوقف الأذونات غير الضرورية.

تحديث النظام باستمرار

ـ التحديثات تسد ثغرات أمنية خطيرة.

ـ عدم التحديث يجعل الهاتف هدفا سهلا للاختراق.

حماية الهاتف من السرقة أو الضياع

فعّل خاصية:

ـ Find My Device أندرويد

ـ Find My iPhone آيفون

تتيح:

ـ تحديد الموقع

ـ قفل الهاتف عن بعد

ـ مسح البيانات

الحذر من الروابط والرسائل المشبوهة

لا تضغط على روابط مجهولة.

لا تشارك أكواد التحقق مع أي شخص، وفقا لموقع wired.