لماذا لا يقف الله مع أهل غزّة؟

سؤال وجيه ومنطقي يطرحه كل عاقل يعيش في ضوء المعطيات الواقعية، والنظرة الأرضية البشرية.

لا يشك أحد في أن اتخاذ الأسباب هو أقصى ما يمكن للعنصر البشري أن يقدّمه أمام أي موقف.

ولكن! أليس أهل الإيمان يدّعون أن الله ينصرهم! أن الله معهم!

هي أبجديات إيمانية يكرّرها كل مسلم مؤمن بالعناية الإلهية.

وفي المقابل، أليس الله ينصر المظلوم حتى ولو كان كافراً، وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟

وفي ظل هذه التساؤلات المشروعة، لابد من إجابات مقنعة ومنطقية من غير تردّد، أو تملّص، أو ديماغوجية، تجعل العقل والقلب يسكن أمام هذه المناظر المخزية التي تقع على إخواننا في أرض الرباط، فأقول:

أولا:

إن سنن الله لا تحابي أحداً، قال تعالى:

﴿ كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: 20].

ثانيا:

إن سنة الابتلاء لم يسلم منها حتى الأنبياء، فما بالك بمن دونهم، قال تعالى:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: 214].

ثالثا:

إن القتل والظلم قد يبلغ مداه، وربما يدبّ اليأس عند البعض، ولكن اليقين أنه لا يتّسع الأمر إلا إذا ضاق، ومن بعد الضيق يأتي الفرج، ومع شدة المخاض يكون المولود، ومع شدة الظلام ينبلج الفجر، قال تعالى:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [يوسف: 110].

رابعا:

ربما هناك خلل يشوب الطائفة المظلومة، يُراد له أن يظهر على حقيقته، ولا يلتبس بأصحاب الحق، فإن الثبات على الحق والمواقف لا يكون إلا مع أصحاب الرسالات والمبادئ، قال تعالى:

﴿ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: 179].

خامسا:

ربما الصفوة المظلومة لم تدخل بعد مرحلة الاضطرار القصوى، التي تُستنفد فيها جميع أسباب الدنيا، حتى إذا وصل العبد إلى مرحلة تخلي الخلق عنك، أو أنك استنفدت أسباب الإعداد في حدود استطاعتك، تتدخل القدرة الإلهية المحصورة بين الكاف والنون لتقول كلمتها، قال تعالى:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: 62].

سادسا:

حتى يدرك الضعيف مهما ضعف، أن ما يراه من جبروت البشر مهما بلغ في عتوه، لن يبلغ قهر فرعون، ولا بطش أبي لهب، ولا سفك الحجاج، ليعلم أن ربك بالمرصاد، قال تعالى:

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: 18].

والنتيجة قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴾ [الأنعام: 44].

سابعا:

حتى ندرك معادن الرجال الذين تُسدّ بهم الثغور عند إلتياث الظلم، ويفضح أشباه الرجال والمتسلقين والنفعيين والوصوليين، قال تعالى:

﴿ إِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴾ [الأحزاب: 13-15].

ثامنا:

حتى يتحقق وعد الله في سنة الابتلاء، وتمسّهم اللأواء، وسوف يخذلهم بنو جلدتهم، ولكن هم على ذلك ثابتون، فلا جديد في هذه الأذية، فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا، ولا ينتظروا ممن حولهم الكثير، وهم على ذلك حتى يأذن الله بنصره، قال رسول الله ﷺ:

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّن أُمَّتِي عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ، لِعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِن لَأْوَاءَ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ».

قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس». (أخرجه الطبراني والهيثمي).

تاسعا:

حتى ينكشف اليهود على حقيقتهم، والمسيحية على زيفها، ودعاة التحرر والديمقراطية وحرية الإنسان على كذبهم وبهتانهم، ويلحق بهم من بني جلدتنا الذين يدخلون في عموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا… ﴾.

وهذا بصريح القرآن، فلا ننتظر منهم شفقة أو مفاوضات أو عطفاً، قال تعالى:

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: 120].

عاشرا:

حتى نستوعب الدرس، أنه من ملك قوته ملك صوته، ومن ملك سلاحه صان عرضه، ومن صنع دواءه أمن بدنه وإنسانيته.

وإن الإعداد يكون في حدود المستطاع، والبقية على رب السماء، قال تعالى:

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 60].

وقال تعالى:

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: 17].

في الختام:

هذه عشرة كائنة، ولكنها غير كاملة، حاولت أن أستوعب فيها جزءاً من المشهد الإنساني في قانون التدافع، الذي يجب أن تستصحبه كل نفسية مقاومة في ميدان المواجهة، وهو ما سطّره القرآن الكريم في قوله تعالى:

﴿ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (138) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (139) إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [آل عمران: 138-140].

نسأل الله عز وجل أن يفرّج عن إخواننا في أرض الرباط، وأن يعجّل نصرهم، وأن يردّ الأمة إلى وحدتها وجادّة صوابها، فهو القادر على ذلك، وهو حسبنا ونعم الوكيل… ولكل أجل كتاب.