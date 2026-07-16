لماذا لا يُنصح بملء خزّان السيارة بالوقود حتى آخره؟

يؤكد الخبراء أن خزانات الوقود الحديثة مصممة لتحمل تمدد الوقود وارتفاع درجات الحرارة العادية. ومع ذلك، فإن ملء الخزان حتى الحافة قد يسبب مشكلات حقيقية في الصيف.

كما توضح نشرات فنية متخصصة في تشخيص السيارات أن الإفراط في تعبئة الخزان قد يؤدي إلى غمر علبة الفحم النشط بالوقود السائل، ما يسبب تلفها وظهور لمبة فحص المحرك وارتفاع تكاليف الإصلاح.

كما تؤكد أن النظام صُمم للتعامل مع الأبخرة وليس مع الوقود السائل مباشرة، وفق موقع snapon.

ماذا يحدث للوقود في الصيف؟

عندما ترتفع درجة الحرارة يتمدد الوقود ويزداد حجمه قليلا. ولهذا السبب تترك شركات السيارات فراغا داخل الخزان يسمح بتمدد الوقود والأبخرة بأمان. وعندما يتم ملء الخزان بشكل مفرط، قد تقل المساحة المخصصة لهذا التمدد، مما يزيد احتمال خروج الوقود من فتحة التعبئة أو وصوله إلى أجزاء غير مخصصة لاستقبال الوقود السائل.

الخطر الحقيقي ليس الانفجار

من أكثر الشائعات انتشارا أن السيارة قد تنفجر إذا امتلأ الخزان في الطقس الحار.

لكن هيئات التحقق وخبراء السيارات يؤكدون أن أنظمة الوقود الحديثة مصممة للتعامل مع تمدد الوقود والأبخرة، وأن مجرد ملء الخزان في الصيف لا يؤدي إلى انفجار السيارة.

لكن المشكلة الحقيقية تكمن في “الإفراط في التعبئة” بعد أن تتوقف المضخة تلقائيا، بحسب موقع fullfact.

كيف يمكن أن يتضرر نظام السيارة؟

تحتوي السيارات الحديثة على نظام للتحكم في أبخرة الوقود (EVAP)، ويضم ما يسمى بعلبة الفحم النشط التي تجمع الأبخرة وتمنع انبعاثها إلى الهواء.

عند الاستمرار في ضخ الوقود بعد أول توقف تلقائي للمضخة، قد يتسرب الوقود السائل إلى هذا النظام المصمم للتعامل مع الأبخرة فقط، مما يؤدي إلى:

ـ ظهور لمبة فحص المحرك.

ـ انخفاض كفاءة استهلاك الوقود.

ـ انبعاث روائح وقود مزعجة.

ـ الحاجة إلى إصلاحات قد تكون مكلفة، وفقا لموقع cluballiance.

مخاطر أخرى قد لا ينتبه إليها السائق

تشير منظمات السلامة المرورية إلى أن الوقود الزائد قد ينسكب خارج الخزان عند تمدده بسبب الحرارة، وهو ما قد يسبب:

ـ تلوثا بيئيا.

ـ انبعاث أبخرة قابلة للاشتعال.

ـ تلفا لطلاء السيارة إذا لامس الوقود جسم المركبة.

ـ هدر جزء من الوقود المدفوع ثمنه.

أخطاء شائعة أثناء التزود بالوقود

من الأخطاء المنتشرة:

ـ الاستمرار في التعبئة بعد سماع “الطقة” الأولى للمضخة.

ـ محاولة تقريب المبلغ إلى رقم دائري.

ـ تعبئة الخزان بالكامل ثم ترك السيارة متوقفة لساعات طويلة تحت الشمس.

ـ إهمال إغلاق غطاء الوقود بإحكام.

كيف نتجنب المشكلات في الصيف؟

ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية:

ـ التوقف عن الضخ فور توقف المضخة تلقائيا.

ـ عدم محاولة إدخال كميات إضافية من الوقود.

ـ التأكد من إغلاق غطاء الوقود جيداً.

ـ ركن السيارة في أماكن مظللة قدر الإمكان.

ـ تنظيف أي وقود ينسكب على جسم السيارة مباشرة، وفق موقع cluballiance.

هل يجب أن نترك الخزان نصف ممتلئ فقط؟

لا. هذه نصيحة شائعة لكنها غير دقيقة. فالخبراء لا يوصون بترك الخزان نصف فارغ دائما، بل ينصحون بعدم الإفراط في التعبئة فقط.

كما أن ترك الوقود عند مستوى منخفض جدا قد يسبب مشكلات أخرى مرتبطة بمضخة الوقود والاستعداد للطوارئ، بحسب موقع fullfact.