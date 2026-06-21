لماذا لم يعاقَب ميسي بعد اعتدائه على ماندي؟

لم يكن اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (tdth) للحكم البولندي سيمون مارشينياك لإدارة المواجهة الافتتاحية للمجموعة العاشرة في مونديال 2026 بين المنتخبين الأرجنتيني والجزائري مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل هو قرار يحمل في أبعاده دلالات فنية وسياسية تثير الكثير من النقاش في الأوساط الرياضية والإعلامية في الجزائر والإعلام الرياضي العالمي أيضاK فأن يُسند اللقاء الأول لحامل اللقب إلى نفس الحكم الذي أدار نهائي مونديال قطر 2022 التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا، هو خطوة تضع لجنة الحكام بـ”الفيفا” تحت مجهر النقد والمتابعة.

تتأرجح مبررات هذا الاختيار الاستثنائي بين معطيات تسويقية وفنية تراها “الفيفا” ضرورية لحماية “واجهة البطولة” وضمان ضبط النجوم والتحكم في الإيقاع البدني العالي لمثل هذه المواجهات، وبين قراءات نقدية ترى في تكرار هذا التعيين نوعا من “الهندسة التحكيمية” المفصلة لحماية منتخبات بعينها وتأمين مسار نجومها؛ لاسيما بعد الهفوات التي شهدها اللقاء وإغفال حالات طرد مباشرة من غرف “الفار” المركزية البعيدة والموجودة في دالاس. يفتح هذا التعيين المتجدد باب التساؤل واسعا حول معايير الكفاءة، واستقلالية القرار التحكيمي، وحدود التداخل بين الجوانب الفنية والضغط الإعلامي والتجاري في صياغة المشهد المونديالي المعاصر.

وتستند لجنة الحكام في “الفيفا” إلى حزمة من المعايير الفنية والبدنية والنفسية الصارمة عند اختيار قضاة الملاعب لإدارة اللقاءات ذات الحساسية التنافسية العالية، وهي المعايير التي يرى خبراء التحكيم الدوليون أنها تتجسد بشكل نموذجي في الحكم البولندي مارشينياك. إن إعادة تعيينه لإدارة مباراة بوزن مواجهة الأرجنتين والجزائر في افتتاح مشوار المجموعة العاشرة لمونديال 2026، لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج تقييمات تراكمية دقيقة تضعه في صدارة “حكام النخبة” عالميا.

إن إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب بحجم ميسي في الجولات الأولى لا يعني فقط حرمان فريقه من ركيزته الأساسية، بل يمتد ليتسبَّب في تراجع نسب المشاهدة التلفزيونية، وتأثُّر العائدات الإعلانية، وفقدان البطولة لجزء من بريقها الجماهيري. هذا التداخل الفج بين ما هو رياضي بحت وما هو استثماري يخلق نوعا من “التمييز التحكيمي الطبقي”، حيث يُعامل النجم الكبير وفق معايير “مرنة” تبرر اندفاعه أو تتغاضى عن خشونة تدخله، في حين تُطبق أقصى درجات الصرامة القانونية على لاعبي المنتخبات الأقل نفوذا تسويقيا.

من الناحية البدنية، يشير خبراء التحكيم إلى أن مارشينياك يمتلك معدلات لياقة استثنائية وقدرة عالية على التموضع الديناميكي، مما يتيح له البقاء قريبا جدا من محيط الكرة والالتحامات البدنية القوية، وهو أمرٌ حاسم لقراءة ريتم اللعب السريع والتنبُّؤ بالخطأ قبل حدوثه. أمَّا من الجانب النفسي والذهني، فإنَّ ما يميِّز البولندي في عيون لجنة “الفيفا” هو “الكاريزما الطاغية” والصلابة الانفعالية؛ فهو يمتلك قدرةً فائقة على إدارة النجوم الكبار وضبط أعصاب اللاعبين تحت الضغط الجماهيري الرهيب دون اللجوء لإشهار البطاقات بشكل عشوائي. هذا المزيج بين الجاهزية البدنية المطلقة والقدرة على فرض الشخصية داخل المستطيل الأخضر هو ما يجعل “الفيفا” يرى فيه الخيار الأنسب لحسم اللقاءات المعقدة، حتى وإن تسبَّبت بعض الهفوات التقديرية اللاحقة في إثارة الجدل حول قراراته.

تجلت في هذه المقابلة الافتتاحية واحدة من أعقد الإشكاليات التنظيمية والتقنية التي طبعت الهوية التكنولوجية لمونديال 2026، والمتمثلة في اعتماد “الفيفا” على نظام “غرفة الفيديو المركزية” الواقعة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية. هذا التوجه اللوجستي، الذي استهدفت من خلاله “الفيفا” توحيد معايير القرارات التحكيمية وعزل طواقم المراجعة عن الضغوط المباشرة للملاعب والمدرجات، وضع كفاءة العدالة الكروية في مواجهة مباشرة مع عوائق الجغرافيا واختلاف البيئات الإدراكية للمباراة. وبين صخب ملعب “كانساس سيتي” ومحيطه البدني المشحون، وبين الغرف المكيفة والمعزولة في تكساس التي تبعد مئات الأميال، نشأت فجوة تقنية تسبَّبت في هفوات تقديرية قاتلة، لعل أبرزها إغفال التدخل العنيف والخشن على كاحل المدافع الجزائري عيسى ماندي، من طرف النجم الأرجنتيني ميسي.

يرى خبراء التحكيم والمهندسون التقنيون أن هذا البُعد الجغرافي الشاسع لا ينعكس فقط في بضع أجزاء من الثانية كفارق في زمن استجابة الشبكة ونقل الإشارات الضوئية، بل يمتد ليخلق نوعا من “الانفصال الوجداني والإدراكي” لحكام غرف ا”الفار” VAR عن واقع الإيقاع البدني للمواجهة. فحين يجلس الحكم أمام شاشات مسطحة في مدينة أخرى، يفقد قدرته العفوية على تقدير “الشدة والاندفاع البدني” للالتحامات، ويصبح تقييمه لقطات الدهس والعفس الخلفي مبنيًّا على زوايا تصوير مجردة قد تختزل القوة المفرطة المؤدية للطرد المباشر. هذا الفصام الجغرافي والتقني جعل لقطة الاعتداء على عيسى ماندي تمر مرور الكرام دون استدعاء الحكم مارشينياك للمراجعة الميدانية؛ مما يفتح نقاشا ساخنا حول ما إذا كانت مركزية “الفار” في دالاس قد تحولت من أداة لضمان العدالة إلى عائق لوجستي يعزز هامش الخطأ البشري ويحرم المنتخبات من حقوقها المشروعة في اللحظات الحاسمة.

تطرح الهفوات التحكيمية المؤثرة في المواعيد الكبرى إشكالا بنيويا يتجاوز مجرد الخطأ البشري العفوي ليلامس ما يمكن تسميته “أيديولوجيا حماية النجوم” في كرة القدم المعاصرة. إن التسامح الظاهر الذي أبداه الحكم البولندي مارشينياك، ومن خلفه طاقم غرفة “الفار” المركزية في دالاس، تجاه التدخل العنيف من الخلف الذي ارتكبه ميسي على كاحل ماندي، يعيد إلى الواجهة جدلية قديمة متجددة حول مدى تأثير النفوذ الإعلامي والتسويقي للاعبين الكبار على استقلالية القرار التحكيمي ونزاهة المنافسة فوق المستطيل الأخضر. فرغم أن القوانين الصارمة لـ”الفيفا” وُضعت لحماية اللاعبين من دون تمييز، إلا أن التطبيق الميداني غالبا ما يصطدم بـ”الحصانة غير المعلنة” التي يتمتع بها صفوة نجوم اللعبة، والذين يشكلون عصب الاستثمار التجاري والتدفقات المالية للبطولة.

ينطلق التحليل النقدي لهذه الظاهرة من فرضية أن “الفيفا”، بوصفه الشريك التجاري الأكبر للمونديال، يقع تحت ضغط غير مباشر لضمان استمرار “الأيقونات التسويقية” في الملعب لأطول فترة ممكنة؛ إذ إن إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب بحجم ميسي في الجولات الأولى لا يعني فقط حرمان فريقه من ركيزته الأساسية، بل يمتد ليتسبَّب في تراجع نسب المشاهدة التلفزيونية، وتأثُّر العائدات الإعلانية، وفقدان البطولة لجزء من بريقها الجماهيري. هذا التداخل الفج بين ما هو رياضي بحت وما هو استثماري يخلق نوعا من “التمييز التحكيمي الطبقي”، حيث يُعامل النجم الكبير وفق معايير “مرنة” تبرر اندفاعه أو تتغاضى عن خشونة تدخله، في حين تُطبق أقصى درجات الصرامة القانونية على لاعبي المنتخبات الأقل نفوذا تسويقيا.

إن غض الطرف عن لقطة اعتداء واضحة تستوجب الطرد المباشر يعزز الشعور بغياب العدالة التنافسية وتكافؤ الفرص، ويحول اللعبة من منافسة رياضية شريفة تحكمها نصوص القانون إلى “استعراض موجَّه” تميل فيه الكفة سلفا للقوى الاقتصادية الكبرى، مما يهدد الجوهر الأخلاقي الذي قامت عليه اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وقد تركَّز الجدل الفني واللوجستي حول هذه المباراة في ثلاثة مسارات أساسية؛ أولها تساؤلات الأوساط الرياضية حول معايير “الفيفا” الصارمة التي تدفعها لإسناد مباريات افتتاحية حساسة لنفس وجوه النخبة التحكيمية كصمام أمان تسويقي ومالي، وثانيها الأزمة التقنية العميقة التي فرضها نظام “الفار المركزي” المستحدَث في مدينة دالاس وتأثير بعده الجغرافي الشاسع في إضعاف التقييم الإدراكي للقطات الخشنة، مما تسبب في التغاضي عن التدخل العنيف الذي ارتكبه ميسي على كاحل ماندي دون تدخُّل من غرفة الفيديو أو إشهار للبطاقة الحمراء المستحقة.

وأخيرا، فتحت هذه الهفوة الكارثية الباب على مصراعيه لظاهرة “حماية النجوم وتفصيل المشهد الكروي”، مسلطة الضوء على الصدام البنيوي المعاصر بين صيانة نصوص القانون ونزاهة التنافس الشريف، وبين النفوذ الاقتصادي والشركات الإعلانية التي تسعى إلى تأمين استمرار الأيقونات التسويقية في الملاعب على حساب حقوق المنتخبات الأقل نفوذا.