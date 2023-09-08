لماذا نشعر بالحزن بعد الإجازة؟

اكتئاب ما بعد العطلة

من المفروض، أن العطلة هي وقت مستقطع ينقطع فيه الشخص عن عمله أو دراسته، لأخذ استراحة نفسية وجسدية، حتى يستجمع قوته وأنفاسه ويُروّح عن نفسه، ليعود بعد انتهائها إلى حياته المعتادة.

ويُباشر مهامه ومسؤولياته بنفسية متجددة وطاقة عالية وحماس كبير. لكن، للأسف، قد يكون للعطلة أحيانا مفعول مُخالف للمنشود تماما. فيصاب بعض الأشخاص بعد انتهاء إجازتهم والعودة للعمل بالكآبة والخمول والحزن والعصبية. وهذا، ما يسمى باكتئاب ما بعد العطلة. فما أسباب هذه المتلازمة؟ وكيف يمكن تجاوزها؟

متلازمة ما بعد السفر

اكتئاب ما بعد العطلة أو متلازمة ما بعد السفر (ptd) هو نوع من أنواع اضطراب المزاج، الذي يصاب به البعض بعد انتهاء الإجازة والعودة للمنزل أو العمل أو الدراسة، ولروتين الحياة اليومية الاعتيادية. ومن أعراض هذه الحالة الشعور بالكآبة، العصبية وقلة الصبر، الخمول والكسل، التعب، فقدان الشهية، الأرق، اضطرابات في النوم، انخفاض الطاقة، صعوبة التركيز، اليأس، الحزن، انعدام الحافز للعمل، وعدم التفاعل مع الزملاء في الشغل أو الدراسة. وفي الأحوال العادية، يكون هذا الاكتئاب قصير المدى، لا تتعدى مدته الأسبوعين. لكن إذا استمر لأكثر من ذلك، فإن الأمر يؤشّر لمشكلة أخرى، تؤرق الشخص المكتئب في محيطه الاجتماعي أو في بيئة العمل.

انسحاب الأدرينالين

رغم أنه قصير الأمد، إلا أن اكتئاب ما بعد العطلة قد يؤثر على تفاعل المكتئب مع زملائه، في بيئة الشغل وعلى جودة عمله وإنتاجيته. أما أسبابه، فهي متعددة ومتداخلة. فقد ينجم مثلا عن عوامل هرمونية. فحينما نشعر بالبهجة والسعادة في العطلة، يزداد تدفق الأدرينالين في الجسم. ولكن، مع العودة إلى روتين الحياة اليومية، يبدأ ذلك الهرمون في الانسحاب، فتظهر أعراض ذلك على شكل حزن وكآبة. كما قد تكون ضغوط العمل ومشاكل الحياة اليومية التي يعود إليها الشخص، بعد انتهاء عطلته ورجوعه من سفره سببا في إصابته باكتئاب ما بعد الاجازة.

كيف تتغلب على اكتئاب ما بعد العطلة؟

1- احرص على التدرج في العودة إلى مهامك وروتين حياتك اليومية، بعد العودة من عطلتك. ما دمت قد اعتدت الراحة والاستجمام.

2- الحرص على توفير حصص الدعم النفسي للموظفين بعد عودتهم من عطلهم، وتوعيتهم باكتئاب ما بعد الإجازة

كيف تتغلب على اكتئاب ما بعد العطلة؟

3- احرص على التدرج في العودة إلى مهامك وروتين حياتك اليومية، بعد العودة من عطلتك. ما دمت قد اعتدت الراحة والاستجمام.

4- الحرص على توفير حصص الدعم النفسي للموظفين بعد عودتهم من عطلهم، وتوعيتهم باكتئاب ما بعد الإجازة وكيفية تجاوزه.

5- الاستمرار في الخروج إلى الهواء الطلق حتى بعد العودة من العطلة. فلقد أثبتت الدراسات أن قضاء بعض الوقت في الطبيعة يرتبط بانخفاض مستويات القلق مع تحسن في الصحة النفسية والجسدية.

6- ممارسة الرياضات الخفيفة كالمشي والتأمل لتحسين المزاج.

7- اتباع نظام غذائي صحي يعزز المزاج الجيد. فبعض الأطعمة غنية بأحماض أمينية تعزز هرمون السعادة “السيروتونين”، ومنها الخضر الورقية، البقوليات، منتجات الألبان، البيض وبعض الفواكه المجففة.

8- خذ قسطا كافيا من النوم. فلقد أثبتت الدراسات أن ثماني ساعات من النوم في الليلة تقلل من خطر الاكتئاب.