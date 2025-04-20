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لماذا واجهت مترجمة ميلوني صعوبات داخل البيت الأبيض؟

جواهر الشروق
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لماذا واجهت مترجمة ميلوني صعوبات داخل البيت الأبيض؟

واجهت مترجمة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني صعوبات داخل البيت الأبيض، خلال اجتماع الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت فالنتينا مايوليني روثباخر، مترجمة ميلوني، لصحيفة كورييري ديلا سيرا، السبت: “ما حدث هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لمترجم فوري، أمر محرج للغاية”.

وعندما لاحظت ميلوني ارتباك مترجمتها، تولت الأمر وترجمت ملاحظاتها إلى اللغة الإنجليزية.

وقالت فالنتينا: “كانت ميلوني محقة في مقاطعتي. كانت جلسة مهمة للغاية، وكل كلمة فيها كانت ذات وزن كبير”.

وأضافت: “لحسن الحظ، لم أقل شيئا خطأ”.

وأشارت المترجمة إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تزور فيها البيت الأبيض، وأنها لم تتلق أي مساعدة، وكان هناك الكثير من الضجيج.

ثم توجه ترامب إليها قائلا: “من فضلك، من فضلك”، وأضافت أن كل هذا ربما أربكها.

وعادة ما يكون المترجمون حاضرين في الاجتماعات الدولية، حيث يفضل الزعماء السياسيون استخدام لغتهم الأم في الأماكن العامة حتى عندما يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد، كما تفعل ميلوني.

جدير بالذكر أن فالنتينا مترجمة تتمتع بخبرة واسعة وعملت في عدد من القمم الرسمية.

ودعت ميلوني ترامب إلى “جعل الغرب عظيما مرة أخرى”، وذلك خلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض.

وقالت ميلوني خلال اللقاء “عندما أتحدث عن الغرب، فإنني أتحدث بشكل أساسي عن الحضارة، وأنا أريد جعلها أقوى، وبالرغم من وجود تحديات بين ضفتي الأطلسي إلا أنه حان الوقت للجلوس ومحاولة إيجاد حلول، هدفي هو إعادة العظمة إلى الغرب”.

وأعربت ميلوني خلال الحديث عن امتنانها للرئيس الأمريكي لتلبية دعوتها لزيارة روما، في خطوة تعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين.

ونشر مقطع من الفيديو الخاص باللقاء على حساب رئيسة الوزراء الإيطالية عبر منصة X.

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