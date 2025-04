لماذا واجهت مترجمة ميلوني صعوبات داخل البيت الأبيض؟

واجهت مترجمة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني صعوبات داخل البيت الأبيض، خلال اجتماع الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت فالنتينا مايوليني روثباخر، مترجمة ميلوني، لصحيفة كورييري ديلا سيرا، السبت: “ما حدث هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لمترجم فوري، أمر محرج للغاية”.

وعندما لاحظت ميلوني ارتباك مترجمتها، تولت الأمر وترجمت ملاحظاتها إلى اللغة الإنجليزية.

The translator was messing it up so badly that Meloni said she would do it herself.pic.twitter.com/baKZXYDOXX

— Semu Bhatt (@semubhatt) April 18, 2025