لماذا يتأبّط لاعبو المنتخب الوطني الوسادات قبيل ركوب الطائرة؟

لاعبو المنتخب الوطني في سفريتهم إلى زيمبابوي، شهر نوفمبر من عام 2020.

دعا اللاعب الدولي البرازيلي السابق دانتي زملاءه في الوسط الرياضي، إلى التقيّد بِبعض الإجراءات، إن أرادوا التخفيف من كثرة الإصابات.

وما زال المدافع دانتي (40 سنة) يحتفظ بِلياقة بدنية مثالية، ولم يتعرّض للإصابات منذ ثلاث سنوات خلت. مُرتديا زيّ نادي نيس الفرنسي (الصورة المُدرجة أدناه)، رفقة الجزائريين المدافع يوسف عطال ومتوسّط الميدان هشام بوداوي والمهاجم بدر الدين بوعناني.

وسبق لِدانتي التتويج مع منتخب البرازيل بِلقب كأس القارات 2013، ومع فريق بايرن ميونيخ الألماني بِكأس رابطة أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية للسنة ذاتها، فضلا عن تتويجات أخرى.

وفي أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “ليكيب” الفرنسية، ذكر دانتي بعض الخطوات الكفيلة بِالتقليل من الإصابات، نوردها فيما يلي:

– يتناول وجبة العشاء في حدود الساعة السابعة أو السابعة والنصف مساءً، وينام عندما تُشير الساعة إلى التاسعة أو العاشرة ليلًا كأقصى حدّ.

– دأب على النّوم مُبكّرا منذ صغره، لِأنه زمن الطفولة، كانت أمّه تُحذّره من كون إدمان السّهر يجلب الكوابيس في النّوم.

– عندما غادر بلده البرازيل بِعمر 21 سنة نحو نادي ليل الفرنسي، وجد صعوبات في التأقلم مع الوسط الرياضي الجديد. كون عديد المقابلات تنتهي في حدود العاشرة ليلا أو أبعد بِقليل، وهو الذي لم يتعوّد على السّهر.

– قال إنه يدعو زملاءه الرياضيين إلى تجنّب التلفزيون والهاتف ولعبة “بلاي ستيشن” ليلا، وعدم التفريط في النّوم، مُشيرا إلى أنه لا يتنازل عن ثماني ساعات نوما كلّ ليلة.

– لا يشرب الخمر، وإذا تطلّب احتساءه يشرب قليلا.

– قال إنه يشرب مقدار قارورة صغيرة من الماء كلّ صباح وقبيل تناول أيّ طعام، ودعا إلى الإكثار من شربه طوال اليوم.

– كان يتناول الحلويات بِشراهة، فنصحه الطبيب الرياضي بِالتقليل منها قدر الإمكان. واعترف بِأنه عندما يُفرط في تناولها يشعر بِالتعب أثناء المقابلات.

– الخضروات والفواكه الطازجتان أفضل من الحلويات، يقول دانتي.

– دعا الرياضيين إلى أن يحملوا معهم الوسادات خلال السفريات، وتنظيم المقابلات في مناطق بعيدة أو بلدان أجنبية. وأوضح بِأن وسادات عديد الفنادق تُسبّب تصلّب الرّقبة (صعوبة الإلتفات والشعور بِالألم)، وهو أمر أشبه بِالإصابة أثناء خوض المقابلات. هل عرفتم الآن لماذا يتأبّط رياض محرز وزملاؤه في “الخضر” وسادات قبل وبعد ركوب الطائرة؟

– وصف مواطنه وزميله السابق في البايرن لويس غوستافو بِأنه يملك جسد “الوحش”، لأنه لا يشرب الخمر، ويعتني بِدقّة في كلّ ما له صلة بِالتغذية.

– قال إنه خلال أيّامه في البايرن، كان زميله المهاجم البولوني روبيرت ليفاندوفسكي يتناول كلّ صباح طبق الشوفان المطحون والمُشبّع بِالماء السّاخن، بناءً على تعليمات من زوجته المُختصّة في علم التغذية.

ووجب التنبيه إلى أن الاعتناء بِما يُسمّى بـ “تعزيز الصحّة hygiène de vie” كما ركزّ عليه دانتي أمر ضروري، لكن الإصابات قد تتعدّى هذا الحاجز، مثل اهتراء البساط الطبيعي، والرّطوبة، وقساوة البرد (يُضعف مناعة الجسم)، والتدريبات العشوائية في الفئات الصغرى، والاعتداءات الخشنة، وأمور أخرى.