لماذا يتخلى بعض الرجال عن خاتم الزواج؟

يعتبر خاتم الزواج أو الخطوبة، من بين الأشياء المقدسة عند بعض النساء وكذا الرجال على حد سواء، لما له من دلالات ورمزية في حياتهم الزوجية، وإضافة معنوية كما يعتقد البعض، غير أنه لم يصبح كذلك عند الكثير منهم، فالناظر إلى بعض المتزوجين خاصة الرجال، يجدون أنهم يتخلون عنه لأسباب غير معلومة، بل يعتبر الكثير منهم أنه لا يمكن ربط علاقة مبنية على الاحترام، وكذا الثقة، بمجرد وضع أو نزع هذه الحلقة التي تحيط بالأصبع إن صح القول، كما أنه لا يحمل أي رمزية على حسب اعتقادهم في حياتهم الزوجية.

من أجل معرفة قيمة هذا الخاتم عند النساء، ولما له من أهمية عندهن، وجب علينا القيام باستطلاع رأي لفئة منهن، للوقوف على صدق ما يقال، وهو أن وضع الرجل للخاتم له دلالة كبيرة في العلاقة الزوجية عكس من يتخلى عنه. حيث ترى نادية، وهي طالبة جامعية، بأن وضع الرجل للخاتم أو نزعه هو نفس الشيء ولا يحمل أي دلالة في اعتقادها، لأن المعتقد في هذا، أن من يضع الخاتم يبين لمن حوله أنه على علاقة أو متزوج، كمن يريد دفع النظر عنه خاصة من الجنس اللطيف. وهذا الأمر، أصبح غير وارد في مجتمعنا اليوم. فقد أصبح، وللأسف، هذا الخاتم مجرد عادة أو تقليد لا غير، فمن يريد أن يرسم الحدود لنفسه فهو ليس مجبرا على وضع الخاتم بل يرسمها في علاقاته وتصرفاته، ومن يريد أن يتجاوز هذه الحدود لا أعتقد أن هذه القطعة من فضة سوف تمنعه.

في حين، ترى سليمة، وهي عاملة، بأن للخاتم دلالة كبيرة في العلاقة الزوجية، وهو رمز لاحترام العلاقة الزوجية، ومن سن هذه العادة لم يسنها من عدم، ولا يمكن لرجل يحترم علاقته مع زوجته التخلي عن هذا الخاتم، حتى وإن كان مجرد قطعة صغيرة، لكن مدلولها المعنوي عند المرأة كبير.. وهذا، ما يجهله الكثير من الرجال والشباب اليوم، لذا، وجب تذكيرهم أن للخاتم أثرا إيجابيا في نفسية الزوجة، حينما تراه في يد زوجها.

غير أن سماح، وهي عاملة “متزوجة”، ترى بأن للخاتم، ربما، دلالة، كما تتعقد بعض النساء، لكن الدلالة الحقيقية هي تصرفات الزوج مع زوجته، فما الفائدة من وضع الخاتم كدليل على ارتباطه بامرأة، لكن، في الواقع، يهينها وربما يضربها.. فالمعنى الحقيقي لاحترام الزوجة، ليس بوضع هذا الخاتم فقط، الذي تصر عليه الكثير من النساء من باب التقليد لا غير، بل باحترامها قبل كل شيء.. وهو الأساس في العلاقة الزوجية، وليس قطعة من فضة فقط، من وضعه- الخاتم- فهو أمر جيد، ومن لم يضعه، فإنه لم يقع في الحرام أو المكروه، كما تعتقد الكثير من النساء على حد قولها.

بين من تراه واجبا في العلاقة الزوجية، وبين من تراه مجرد قطع من فضة لا تغير في العلاقة الزوجية شيئا، يختار الرجال وضعه أو نزعه، على حسب اعتقادهم، لا على حسب ما تراه الزوجة أو المرأة.