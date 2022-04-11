لماذا يتكلم شرف الدين عمارة عن مستقبل بلماضي مع الخضر؟

بالرغم من علاقته السيئّة مع الناخب الوطني وإعلانه الاستقالة

رغم إعلانه المسبق، وتأكيده المتكرر على استقالته الرسمية وتخلّيه عن تسيير شؤون الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمجرد عقد الجمعية العامة العادية للفاف، يبقى شرف الدين عمارة يتكلم عن مستقبل الناخب الوطني، جمال بلماضي مع المنتخب الوطني، في وقت يعرف الجميع العلاقات السيئة جدا التي تربط الرجلين.

استغرب عديد المتتبعين التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الفاف ـ المستقيل ـ شرف الدين عمارة بخصوص بقاء جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، على اعتبار أن التيار لا يمر بينهما منذ أشهر طويلة.

وفي خرجات إعلامية غريبة في المدة الأخيرة، أكد عمارة تواصله الدائم مع الناخب الوطني جمال بلماضي، مشيرا في نفس الوقت لبقائه بنسبة كبيرة مدربا لتشكيلة “محاربي الصحراء”، في وقت أن الجميع في محيط المنتخب الوطني يعلم أن التيار لا يمر بين رئيس الفاف والمدرب الوطني.

في نفس السياق، كانت ذات العلاقة المتوترة ما بين رئيس الفاف والناخب الوطني وراء تعيين جهيد زفزاف مناجيرا عاما جديدا للمنتخب الوطني قبيل المباراة الفاصلة الأخيرة أمام الكاميرون، حيث كان الأخير يلعب حتى دور الوسيط ما بين رئيس الفاف وبلماضي.

وتأتي تصريحات عمارة عن الناخب الوطني بالموازاة مع تجديده التأكيد على انسحابه النهائي من رئاسة الفاف، ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول حديثه عن مسألة من المفروض لا تعنيه، اعتبارا أن الأمر سيكون من صلاحيات رئيس الفاف الجديد.

إلى ذلك، فإن تصريحات شرف الدين عمارة المتواصلة هي التي كانت غذّت الإشاعات التي تحدثت عن تراجعه عن الاستقالة وبقائه على رأس الفاف.

للإشارة، وحسب تصريحات عمارة التي كان خص بها الشروق، أول أمس، سيضبط اجتماع المكتب الفيدرالي المقرر بتاريخ 17 أفريل الجاري موعد عقد الجمعية العامة العادية ثم الجمعية العامة الانتخابية، هذه الأخيرة التي ستكون حسب ما علمته الشروق من مصادرها الخاصة بتاريخ 15 ماي القادم.