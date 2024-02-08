لماذا يجب أن تتجنب هذه الأطعمة المصنّعة؟

قد يكون تجنب بعض الأطعمة المصنعة أمرا صعبا، خاصة عندما تكون مصممة لتناسب المذاق الجيد، ولكن الكثير منها يحتوي على مضافات مضرة بالصحة.

نحن لا نتحدث هنا عن تلك التي لا تقدم الكثير من القيمة الغذائية لجسمك وحسب، بل تلك التي تحتوي على ملونات ومنكهات ومحليات صناعية.

ومن بين هذه المواد:

الفاكهة المعلبّة في شراب

عندما يتم تعليب الفاكهة في “شراب خفيف” أو “شراب ثقيل”، فهذا يعني أنه تمت إضافة السكر إلى الفاكهة التي هي حلوة بحد ذاتها ولا تحتاج إلى إضافة سكر.

صودا الدايت

صودا الدايت مليئة بالمحليات الصناعية، والتي هي أسوأ من السكر الفعلي، حيث تم ربط المحليات الصناعية بالسرطان والسكري وأمراض الجهاز الهضمي.

الكعك المعبأ

عادة ما يتم صنع الكعك من الكربوهيدرات المكررة، والتي لا توفر الكثير من القيمة الغذائية، عادة ما تكون “الدونات” أيضا مقلية بعمق، مما يجعلها غنية بالدهون المتحولة، والتي يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول الضار.

العجينة المعدة مسبقا

يحتوي العجين المعد مسبقا على نسبة عالية من الدهون المتحولة الاصطناعية وهذه الدهون المتحولة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الخبز المصنوع من حبوب

تحقق من قائمة المكونات للتأكد من أن القمح الكامل هو العنصر الأول والرئيسي، وإلا فإنك ستحصل فقط على القليل من الحبوب الممزوجة بالخبز الأبيض العادي.

مشروبات الطاقة

مليئة بالنكهات الاصطناعية والسكر والتي يمكن أن تسبب الكثير من الالتهابات في الجسم.

كما أن معظم الشركات لا تكشف عن ماهية تلك المنكهات الاصطناعية، لذلك قد نتناول مشروبا بنكهة التوت، لكننا لا نعرف ما هي المواد الكيميائية التي تم استخدامها لإعادة تكوين هذه النكهة، وفقا لموقع prevention.

ما هي المضافات الغذائية؟

تحتوي الكثير من الأطعمة على المضافات الغذائية التي تستخدم لتعزيز نكهة المنتج أو مظهره أو ملمسه، أو لإطالة مدة صلاحيته، لكنها مرتبطة بآثار صحية خطيرة، ومن بين هذه المضافات:

غلوتامات أحادية الصوديوم

تستخدم لتعزيز نكهة العديد من الأطعمة المصنعة،وقد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية تجاه هذه المادة، ولكنها آمنة بالنسبة لمعظم الأشخاص عند استخدامها باعتدال.

ملونات الطعام الصناعي

تُستخدم ألوان الطعام الاصطناعية لتفتيح وتحسين مظهر كل شيء بدءا من الحلوى وحتى التوابل.

هذه المادة قد تعزز فرط النشاط لدى الأطفال الحساسين، ويمكن أن يسبب الحساسية، كما تبين أن اللون الأحمر 3 يزيد من خطر الإصابة بأورام الغدة الدرقية.

نتريت الصوديوم

نتريت الصوديوم هو عنصر شائع في اللحوم المصنعة ويمكن تحويله إلى مركب ضار يسمى النتروزامين.

وقد يرتبط تناول كميات أكبر من النتريت واللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

المُحليات الصناعية

قد تساعد في تعزيز فقدان الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم، لكنها تسبب أنواع معينة منها آثارا جانبية خفيفة مثل الصداع.

بنزوات الصوديوم

بنزوات الصوديوم هي مادة حافظة تضاف غالبا إلى المشروبات الغازية والأطعمة الحمضية مثل صلصة السلطة والمخللات وعصائر الفاكهة والتوابل.

قد تترافق هذه المادة مع زيادة النشاط الزائدإذا تم دمجها مع فيتامين سي، فقد يشكل أيضا البنزين، وهو مركب قد يرتبط بتطور السرطان.

الدهون المتحولة

ارتبط تناول الدهون المتحولة بالعديد من الآثار السلبية على الصحة، بما في ذلك الالتهابات وأمراض القلب والسكري.

النكهة الاصطناعية

النكهات الاصطناعية هي مواد كيميائية مصممة لتقليد طعم المكونات الأخرى، وقد وجدت بعض الدراسات أن النكهة الاصطناعية قد تكون سامة لخلايا نخاع العظم، كما ورد في موقع healthline.

كيف تقلل من مخاطر المواد الغذائية المصنعة؟

– تجنب تسخين الطعام في أواني بلاستيكية عند استعمال الميكروويف

– التأكد من برودة ثلاجة المحل الذي تشتري منه، وأن الأغذية المجمدة محفوظة في درجة حرارة تحت الصفر.

-ابدأ بشراء الاطعمة الجافة، واترك المواد المجمدة في الأخير.

– قاوم شراء الاغذية غير المكتوبة في قائمتك لأنك لن تحتاج إليها وبالتالي ستتلف إذا لم تستعملها، كما أنه من المفيد التقليل من الأغذية غير الصحية.

– انتبه جيدا للعروض الخاصة للأغذية لأنها تتعلق بقرب انتهاء الصلاحية

– يُفضل دائما شراء الاطعمة قبل فترة كبيرة من انتهاء الصلاحية

-لاتذهب الى مكان آخر بعد الشراءللحفاظ على جودة الغذاء، فبقاء المواد الغذائية في السيارة لفترة طويلة خاصة المجمّدة يعرضها للفساد، بحسب بحسب موقع consumer1.