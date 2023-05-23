لماذا يجب أن تتوقف عن شراء الملابس المستعملة؟

تحتوي الملابس المستعملة على العديد من الأمراض الخطيرة التي لا يُرجى منها شفاء، كالتهاب الكبد الوبائي، لذلك يحذّر الخبراء من شرائها.

ويؤكد خبراء الصحة أن هذه الثياب “سيئة السمعة” تهدد بالإصابة ببعض العدوى الميكروبية بما في ذلك البكتيريا والفطريات والالتهابات الطفيلية لأنها تعود لأشخاص مرضى وتنقل في حاويات وأكياس غير معقمة.

ومن بين الأمراض التي قد يتعرض لها المواطن بارتدائها:

الإصابة بالربو

أثبتت الأبحاث أن الملابس المستعملة يمكنها أن تسبب مرض الربو لكونها تحمل الأتربة نتيجة تخزينها لمدة طويلة.

التهاب الكبد

قالت الطبيبة النيجيرية إليزابيث أوزورجي، إن مستخدمي الملابس المستعملة يتعرضون لخطر الإصابة بداء المبيضات والتهاب الكبد(أ. بي.سي)، بحسب موقع vanguardngr.

أمراض الجلد

من أبرز أضرار ارتداء الملابس المستعملة، أنها تنقل العديد من أمراض الجلد والشعر، مثل: الجرب والقمل، فعند ارتداء القطع الملوثة بالجراثيم الطفيلية أو البكتيرية أو الفيروسية، يتسبب بالإصابة بالعدوى الميكروبية، ومن بين هذه الجراثيم:

القارمة الجربية: هي عث ذو ثماني أرجل يخترق الجلد، ويسبب الجرب متصاحب مع حكة شديدة وبثور.

الطفيليات الخارجية: تسبب هذه الطفليات الإصابة بالحساسية الشديدة والمفرطة، والعدوى الثانوية، والالتهاب الجلدي.

وعند غسل الملابس المستعملة بالطريقة المعتادة، يكون ذلك سببا في الإصابة بالتينيا الملونة، فيعاني المصاب من حكة بالجسم وتغير في لون الجلد.

نصائح هامة قبل وبعد شراء الملابس المستعملة