لماذا يجب أن تنتظري نصف ساعة لترتيب سريرك؟

يمكن أن يؤدي ترتيب سريرك فور استيقاظك إلى حبس الرطوبة الناتجة عن العرق، مما يخلق بيئة دافئة ورطبة يزدهر فيها عث الغبار المسبب للحساسية.

يوصي الخبراء بالانتظار نصف ساعة على الأقل قبل ترتيب السرير للسماح للرطوبة بالتبخر وتحسين التهوية.

بالإضافة إلى تهوية سريرك، فإن الغسيل المنتظم، وأغطية المراتب، وتدفق الهواء الجيد، كلها عوامل تساعد على تقليل التعرض للغبار، بحسب موقع realsimple.

عثّ الغبار

عثّ الغبار، وهو من أقارب القراد والعناكب، عبارة عن عنكبوتيات مجهرية تأكل خلايا الجلد البشري الميتة وتسبب التهاب في العينين، وعطس، وحتى الربو.

وفقًا للجمعية الأمريكية للمتقاعدين، يوجد في سرير الشخص العادي 1.5 مليون عث غبار، على الرغم من أنك لا تستطيع رؤيتها، إلا أن مرتبتك غالبا ما تكون مليئة بهذه الآفات الشبيهة بالحشرات – حتى في أنظف الظروف، وفق موقع bestlifeonline.

استنشاقه

لعث الفراش دورة حياته الخاصة، ولكن حتى بعد موته، لا يزال بإمكانك استنشاق بقايا جثثه أثناء النوم.

ويؤكد العلماء أن هذا قد يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، إذ قد يؤدي استنشاق هذه “الجثث” إلى تفاقم حالتهم.

العث يخاف من ضوء الشمس

إذا تركت سريرك مكشوفا في الصباح، فإن العث يتأثر بالهواء المتحرك وأشعة الشمس، وهما قاتلان طبيعيان له.

لهذا السبب، من المهم جدا ترك سريرك “يتنفس” لبضع ساعات، بدلا من “حماية” هذه الكائنات تحت الأغطية.

لا تستعملي بخاخات الحشرات

لا ينصح أطباء الجلد باستخدام بخاخات قتل الحشرات إذا كنت ترغبين في محاربة هذه الحشرات غير المرغوب فيها.

من الأفضل تنظيف سريرك جيدا بالمكنسة الكهربائية، أو تعريض الفراش للشمس والهواء، بالطبع، لن تتمكني من إزالة جميع العث، لكن تقليل عددها يساعد في الوقاية من الحساسية، وفقا لموقع brightside.

كيفية منع الرطوبة من الوصول إلى مرتبتك؟

حتى مع تهوية ملاءاتك يوميا، ستظل بحاجة إلى التأكد من حماية مرتبتك من الرطوبة الحتمية.

لهذا الغرض، يجب استخدام واقي مرتبة ناعم وعالي الامتصاص، ليمتص العرق ويمنعك من التقلب على السرير بسبب الواقي البلاستيكي المتجعد وغير المريح.

إذا كنت بحاجة إلى حماية أكبر، مثل أسرّة الأطفال أو الأسرّة المشتركة، اختاري واقيا كاملا مقاوما للماء يضمن عدم تسرب الانسكابات وغيرها من المشاكل إلى المرتبة، حيث يصعب إزالتها.

كيفية تهوية مرتبتك

على الرغم من أن تهوية ملاءاتك يوميا هي الطريقة الصحيحة الجديدة لترتيب السرير، إلا أنك ستظلين بحاجة إلى تهوية مرتبتك بشكل أكثر رسمية بانتظام بواسطة التنظيف العميق.

أولا، ينصح بفكّ غطاء السرير ورشّ صودا الخبز عليه، (بيكربونات الصوديوم) لأنها تسحب الأوساخ والرطوبة والروائح من سطح القماش والمواد التي تحته (الصوف والقطن واللاتكس)”.

بعد ترك صودا الخبز على المرتبة لمدة 30 دقيقة على الأقل، استخدمي المكنسة الكهربائية لإزالتها.

تأكدي من قدرة المكنسة الكهربائية على التقاط تلك الجزيئات الصغيرة، لذا راجعي تعليمات الشركة المصنعة قبل بدء عملية التنظيف هذه لتكوني مُجهزة بالأدوات المناسبة.

كرري هذه العملية شهريا للحفاظ على مرتبتك في أفضل حالاتها، أو حتى أكثر خلال الأشهر الأكثر دفئا عندما تتفاقم مشكلة الرطوبة.

اقرني هذه المهمة بتهوية سريرك وبياضاتك بانتظام، وستجعل سريرك مكانًا أكثر صحة، حتى لو كانت أحلامك السعيدة مليئة بالتعرق، حسب موقع southernliving.