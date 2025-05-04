لماذا يجب عليك التوقف عن فرك عينيك؟

قد يُفاقم فرك العينين مشاكلهما خلال موسم الحساسية بإطلاق المزيد من الهيستامين، يمكن أن يُسبب تمزقات مجهرية، وترهل الجفون، وربما انفصال الشبكية.

وأظهرت الدراسات أن فرك العين المستمر يمكن أن يؤدي أيضا إلى ترقق القرنية، التي تضعف وتدفع إلى الأمام لتصبح أكثر مخروطية، وهي حالة خطيرة قد تؤدي إلى تشوه الرؤية، وربما الحاجة إلى ترقيعها مستقبلا، وفق موقع visioneyeinstitute.

ماذا يحدث عند فرك العينين؟

خلال موسم الحساسية، يمكن أن تسبب حبوب اللقاح والغبار ومسببات الحساسية الأخرى حكة وتهيجا في العين.

عند فرك العينين، تضغط على الأنسجة الرقيقة المحيطة بمقلة العين، يُحفز هذا الضغط العصب المبهم، مما قد يُسبب شعورا مؤقتًا بالاسترخاء.

بالإضافة إلى ذلك، يُساعد الفرك على نشر طبقة الدموع على سطح العين، مما قد يُخفف مؤقتًا من الجفاف أو التهيج.

مع ذلك، فإن الضغط والاحتكاك الناتجين عن الفرك قد يُسببان عواقب وخيمة، فالعينان من أكثر أجزاء الجسم حساسية، والفرك المفرط قد يُتلف بنيتهما ويجعلهما أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بحسب uoosd.

ماهي المخاطر؟

تلف العين

الجلد المحيط بالعينين رقيق، والفرك بقوة قد يسبب تمزقات مجهرية، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى ترهل الجفون، وظهور الخطوط الدقيقة، وحتى الهالات السوداء تحت العينين.

كما يُعد فرك العينين المتكرر عامل خطر للإصابة بالقرنية المخروطية، وهو اضطراب في الرؤية يحدث عندما تصبح القرنية، التي عادة ما تكون مستديرة، رقيقة وغير منتظمة الشكل.

خطر انفصال الشبكية

على الرغم من ندرة حدوثه، إلا أن فرك العينين بقوة يُرتبط بانفصال الشبكية، وهي حالة خطيرة تنفصل فيها الشبكية عن الجزء الخلفي من العين، يُمكن أن تُسبب هذه الحالة فقدان البصر وتتطلب عناية طبية فورية.

انتشار مسببات الحساسية

يمكن أن يؤدي فرك العينين إلى انتشار مسببات الحساسية من اليدين إلى العينين، مما يزيد من تفاقم الأعراض.

كما يمكن أن ينقل البكتيريا والفيروسات، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات مثل التهاب الملتحمة (العين الوردية).

ارتفاع ضغط العين

الفرك يؤدي إلى زيادة ضغط العين مؤقتا، وقد يكون هذا خطيرا بشكل خاص لدى الأشخاص المصابين بحالات مثل الجلوكوما.

سحجات القرنية

قد يؤدي الفرك الشديد إلى خدش سطح العين (القرنية)، مما يؤدي إلى ألم وحساسية للضوء، وفي الحالات الشديدة، التهابات تتطلب عناية طبية، وفق موقع zennioptical.

لماذا نرى أضواءً عند فرك أعيننا؟

إذا سبق لك فرك عينيك بقوة أو بعنف، فمن المحتمل أنك رأيت نجوما عائمة أو ومضات ملونة تُسمى الفوسفينات.

إليك ما يحدث:

يقول البرفسور تومسون: “عندما تفرك عينيك بقوة، فإنك ترفع الضغط في مقلتي عينيك، مما يؤثر على تدفق الدم”.

يُحفّز الضغط إشارات الشبكية بنفس طريقة الضوء، ولكن بما أن دماغك لا يُميّز الفرق، فإنه يُنشّط تغيرات اللون أو الومضات كما لو كانت آتية من مُحفّزات خارجية.

تختفي الفوسفينات بمجرد التوقف عن فرك عينك، لكن ضغط العين المُرتفع الذي سببته يُرهق شبكية العين، ويُسبّب أحيانا تمزقا أو انفصالا في الشبكية، بحسب موقع allaboutvision.

بدائل لفرك العينين

إذا شعرت برغبة في فرك عينيك، فجرّب هذه الطرق الصحية لتخفيف الانزعاج:

استخدم الدموع الاصطناعية: يُعد جفاف العين سببا شائعا لفرك الناس لأعينهم، يُمكن للدموع الاصطناعية التي تُباع دون وصفة طبية أن تُرطب العينين وتُوفر راحة طويلة الأمد دون خطر التلف.

ضع كمادات باردة أو دافئة: يُمكن للكمادات الباردة أن تُقلل من التورم وتُهدئ حكة العين الناتجة عن الحساسية، بينما يُمكن للكمادات الدافئة أن تُخفف جفاف العين أو الانزعاج الناتج عن التهاب الجفن.

ارمش بانتظام: يُساعد الرمش على توزيع طبقة الدموع الطبيعية في العين، مما يُقلل من الجفاف والتهيج، من المهم جدا عند العمل على الشاشات لفترات طويلة.

اغسل يديك واستخدم قطرات العين: إذا كان هناك جسم غريب أو حطام يسبب تهيجا.

عالج الحساسية الكامنة: غالبا ما تُسبب ردود الفعل التحسسية حكة في العين، يُمكنك منع ظهور الأعراض دون الحاجة إلى فرك العين بتناول مضادات الهيستامين أو استخدام قطرات العين المُخصصة للحساسية.

خذ فترات راحة من الشاشات: يُمكن أن يُسبب إجهاد العين الرقمي الشعور بعدم الراحة والرغبة في فرك عينيك.

اتبع قاعدة 20-20-20 – أي أخذ استراحة لمدة 20 ثانية للنظر إلى شيء على بُعد 20 قدما كل 20 دقيقة – يُمكن أن يُساعد في تخفيف الإجهاد، وفقا لموقع accraspecialisteye.