لماذا يدفع مسؤولو فريق بن رحمة 25 ألف أورو عن كلّ مباراة؟

تضطرّ إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي إلى تسديد مبلغ قيمته 25 ألف أورو، عن كلّ مباراة يخوضها فريقها في مُنافستَي البطولة والكأس المحلّيتَين.

ومعلوم أن فريق ليون يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، مُعارا من قبل إدارة نادي وست هام الإنجليزي، منذ الفاتح من فيفري الماضي وإلى غاية الـ 30 من جوان المقبل.

وجاء سبب دفع هذا المبلغ مُتمثّلا، في كون مدرّب الفريق بيير ساج لا يحمل شهادة مدرّب في كرة القدم الاحترافية.

وكان يُفترض أن يُجريَ التقني بيير ساج مسابقة لِنيل هذه الشهادة في شهر أفريل الحالي، ولكن المديرية الفنية التابعة لِاتحاد الكرة الفرنسي رفضت ملفّه.

ووفقا للإذاعة المحلّية “آر آم سي”، فإن بيير ساج لا يحوز سوى شهادة مدرّب تصلح للإشراف على الأندية الهاوية (الأقسام السفلى)، كما لم يسبق له مُمارسة كرة القدم الاحترافية لاعبًا.

واستنادا إلى المصدر، فإن إدارة نادي ليون ستنتظر حتّى يخوض المدرّب بيير ساج عددا من المقابلات في البطولة والكأس الفرنسيتَين (لم يُذكر الرّقم بِالضّبط)، لِمنحه الشهادة المُشار إليها أعلاه.

وكان بيير ساج (44 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق ليون في الـ 30 من نوفمبر الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل. وقبل ذلك، زاول نشاطات لها صلة بِالإدارة الكروية.

وبقيت لِفريق ليون 8 مقابلات قبل نهاية الموسم الحالي: 7 مواجهات في بطولة فرنسا، ونهائي الكأس المحلّية.