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لماذا يروج إعلام النظام المغربي لحي صفيح بالدار البيضاء على أنه بالجزائر؟

الشروق أونلاين
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لماذا يروج إعلام النظام المغربي لحي صفيح بالدار البيضاء على أنه بالجزائر؟
ح.م
حي سيدي مومن بالدار البيضاء المغربية

نسبت مواقع وصفحات مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحي صفيح بالدار البيضاء على أنه بالجزائر، وروج إعلام النظام المغربي لذلك.

ودحض فريق مسبار لتقصي الحقائق الأخبار المتداولة، مؤكدا أن الصورة ليست لحي في الجزائر بل هي صورة لحي نشرتها وكالة فرانس برس في 12 ماي 2013، وذكرت أنّها لـ”منظر عام لحي الصفيح سيدي مومن في مدينة الدار البيضاء”.

وأرفقت الصورة بتعليق “لا ماء ولا عمل ولا مستقبل لا يوجد شيء على الإطلاق”، هكذا قال حميد بمرارة وهو يسير في حي سيدي مومن الفقير المترامي الأطراف في الدار البيضاء، الذي ساءت سمعته قبل 10 سنوات”.

ويأتي الادّعاء، عقب تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، بتاريخ 13 جانفي الماضي، بعنوان “المغرب القحط والركود العنوان العريض للمرحلة السياسية مع حكومة أخنوش”، مرفقًا بالصورة المتداولة، التي شككت في صحتها مواقع إخبارية مغربية.

وأوضح فريق مسبار للتحقيق أن الصورة التي يروج لها إعلام نظام المغرب لحي صفيح بالدار البيضاء على أنه من الجزائر هو لحي سيدي مومن بالدار البيضاء المغربية.

وزعمت مواقع إخبارية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن وكالة الأنباء الجزائرية فبركت صور ة تُظهر الفقر في الجزائر ونشرتها على أنّها من المغرب وهو ما كذبه فريق مسبار لتقصي الحقائق.

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