لماذا يريد ترامب إقالة مسؤولة الشؤون العالمية في مايكروسوفت؟

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مايكروسوفت، بإقالة المسؤولة السابقة في وزارة العدل في عهد بايدن، والتي عُينت مؤخرا كرئيسة عالمية عن الشركة.

وسبق لترامب أن حمّل ليزا موناكو مسؤولية التحقيقات الفيدرالية في سوء تعامله مع وثائق سرية والتدخل في الانتخابات، مما يعزز حملته الانتقامية ضد خصومه السابقين.

وحثّ دونالد، عملاق البرمجيات على إقالة موناكو، التي عيّنتها مؤخرًا رئيسةً للشؤون العالمية، وقال بأنّ فترة عملها كنائبة سابقة للمدعي العام وارتباطاتها بتحقيقات يراها غير شرعية تُشوّه سمعتها.

وكتب الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي: “تمّ تعيين موناكو، بشكلٍ صادم، رئيسةً للشؤون العالمية في مايكروسوفت، في منصبٍ رفيعٍ للغاية يُتيح لها الوصول إلى معلوماتٍ بالغة الحساسية”.

تابع:” إنّ حصول موناكو على هذا النوع من الوصول أمرٌ غير مقبول، ولا يُمكن السماح باستمراره”.

أضاف: “إنّها تُشكّل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، لا سيّما بالنظر إلى العقود الكبرى التي أبرمتها مايكروسوفت مع حكومة الولايات المتحدة”.

وسبق أن أشرفت ليزا، إلى جانب المدعي العام السابق ميريك جارلاند، على توجيه تحقيقات ترامب في قضية التدخل في الانتخابات وسوء التعامل مع وثائق سرية.

في مارس الماضي، ألغى ترامب تصريح رئيسة مايكروسوفت الأمني، إلى جانب عدد من خصومه السياسيين الآخرين، بمن فيهم الرئيس السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن كومي لن يكون آخر خصم سياسي يواجه لائحة اتهام، على الرغم من نفيه احتفاظه بقائمة بأسماء المسؤولين الذين يرغب في محاكمتهم.

وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة: “إنها ليست قائمة، لكنني أعتقد أنه ستكون هناك قوائم أخرى، آمل أن يكون هناك آخرون”.