لماذا يشن ذباب المخزن المغربي حملة ضد عبد الحميد عبداوي؟
يشن ما يسمى ذباب المخزن المغربي خلال الأيام الأخيرة حملة ضد عبد الحميد عبداوي سفير الجزائر السابق بالرباط، وصلت حد فتح حساب مزيف باسمه على منصة تويتر، إلى جانب إشاعات حول مغادرته البلاد وإقامته بالمملكة.
وشهدت شبكات التواصل خلال الأيام الأخيرة، ضخ كم هائل من الشائعات حول عبداوي، بطلها ما يسمى ذباب المخزن المغربي والذي dضم ناشطين وإعلاميين يخضعون لتوجيهات مخابرات محمد السادس.
عاجل : كشفت جُملة من المصادر الإعلامية، أن عبد الحميد عبداوي، سفير #الجزائر السابق في #الرباط انشق عن بلده الجزائر، واختار إثر ذلك البقاء والمُكوث في #المغرب. pic.twitter.com/ptSh4adVRa
— M99TV (@M99_TV) May 30, 2022
ووصل الأمر بهؤلاءK حد فتح حساب على منصة تويتر باسم عبداوي، ينشر تغريدات ضد الجزائر، وشائعات مفادها أن هذا السفير غادر بلاده للإقامة بالمملكة.
وفي ظل الانتشار الهائل، لشبكات التواصل والمعلومة، طُرحت تساؤلات حول سبب هذه الحملة، بحكم أنه حتى أبعد شخص عن الشبكة العنكبوتية، لا يمكن أن يصدق هذه الشائعات، ويكفي أن يشاهد عبر التلفزيونات نشاطات وزير الخارجية، ليشاهد عبداوي بجانبه باعتباره مسؤول الإعلام في الوزارة منذ ديسمبر 2021.
والله غير سيريو هاد لحمير وين قراو ؟
واش عبد الحميد عبداوي علابالو بهاد الخبر 🤣سبحان الله لولبارح كان قاعد مع لافروف
مزال مداروش mise à jour pic.twitter.com/aza5xVF7QQ
— Séro (@SeroHoussem) May 29, 2022
وآخر هذه الخرجات الرسمية، كان السفير عبداوي حاضرا الثلاثاء، في لقاء استقبل فيه الوزير رمطان لعمامرة مبعوثة الإتحاد الاوروبي إلى منطقة الساحل وتم بث خبر عن اللقاء عبر التلفزيون.
La télévision 🇩🇿 tacle les 3iyachas🇲🇦et zoom de manière frappante sur l’ancien ambassadeur de🇩🇿 au Royaume de Lyautey Abdelhamid Abdaoui lors de la réception par Lamamra de l’envoyée de l’UE dans les pays du Sahel Abdaoui que les🇲🇦 ont créé un faux compte débile en sont nom. pic.twitter.com/Fa6Gb6L5rS
— Mohamed Nacer (@Mohamed38677577) May 31, 2022
وقبلها بأيام أي يوم 19 ماي 2222، كان عبداوي أيضا حاضرا في جلسة عمل بين لعمامرة ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وظهر في الصور المنشورة حول اللقاء.
اختتام الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي الجزائرية-السعودية التي ترأست أشغالها مناصفة مع أخي سمو الأمير فيصل بن فرحان، على ضوء خطوات هامة لتوطيد علاقات الأخوة والتعاون بين🇩🇿و🇸🇦 وتعزيز وتيرة التنسيق والتوافق حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية وما تفرضه من تحديات مشتركة. pic.twitter.com/jzrT6geknD
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) May 19, 2022
كما كان السفير عبداوي ضمن الوفد الجزائري، خلال جلسة عمل بين وزير الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته الجزائر وذلك يوم 10 ماي 2022.
Fruitful meeting today with my colleague Minister Sergey Lavrov, within the framework of the regular political consultations, focused on our joint efforts to further bilateral & multilateral cooperation as 🇩🇿 and 🇷🇺 mark the 60th anniversary of their diplomatic relations. pic.twitter.com/BsZ6FT0eId
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) May 10, 2022
وأمام هذه المعطيات الواضحة بالصور وحتى الفيديوهات، حول نشاط السفير عبداوي بوزارة الخارجية، يتضح جليا أن ما تم تداوله ليس فقط شائعات لنشطاء لا يتابعون الأحداث، وإنما حملة مركزة تقودها جهة مخابارتية مخزنية، لديها أهداف أخرى أبعد ما تكون عما يروج له كأخبار وإنما لأهداف خفية.
وقضى السفير عبداوي، قرابة سنتين كممثل للجزائر في الرباط، قبل مغادرتها بعد قطع العلاقات مع المملكة صيف 2021، ويبدو أنه كان ذكرى “سيئة” لذباب المخزن وإعلامه خلال مروره بالمنصب، إلى درجة إعادة بعث حملة ضده بعد أشهر من مغادرة الرباط.
ومطلع ديسمبر 2021، عين عبداوي السفير السابق للجزائر بالمغرب، مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وشغل عبد الحميد عبداوي منصب سفير الجزائر بالرباط قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ومثّل كذلك الجزائر لدى دولة الكويت بصفته سفيرا، إلى جانب عمله سابقا كقنصل للجزائر بتولوز في فرنسا.