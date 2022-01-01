-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لماذا يصر الاتحاد المغربي لكرة اليد على ابتزاز الأفارقة؟

سليم.ع
  • 1359
  • 0
لماذا يصر الاتحاد المغربي لكرة اليد على ابتزاز الأفارقة؟
أرشيف

أعلن رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد العدلي حنفي، تنظيم بطولة أمم أفريقيا للعبة بالصحراء الغربية، مثلما كان مقررا.

وصرح رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد، لوكالة الأنباء االفرنسية قائلا: “سوف تقام البطولة في مدينتي كلميم والعيون كما كان مقررا، وليس هناك أي قرار للاتحاد الأفريقي يقول العكس”.

واعتبر رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد العدلي حنفي أن تأجيل القرعة له علاقة بمشاكل تقنية تخص الاتحاد الأفريقي، ولا شأن له بتنظيم المغرب للبطولة، مشيرا إلى أن “العيون سبق أن احتضنت بطولة أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس في 2016 .

وتؤكد تصريحات رئيس الإتحاد المغربي لكرة اليد، مرة أخرى إصرار المغرب على ابتزاز الأفارقة، من خلال إقامة الدورة على الأراضي الصحراوية المحتلة، وإستغلال الحدث الرياضي الإفريقي، من أجل تسويق سيادته على الأراضي الصحراوية، وهي المساعي التي جرّبها من قبل لكنها باءت بالفشل.

وكان يُفترض تنظيم بطولة إفريقيا لِكرة اليد ما بين الـ 13 والـ 23 من جانفي 2022، بالمغرب، لكن نظام المخزن حاول استغلال هذا الحدث الرياضي، للتسويق لسيادته على الأراضي الصحراوية المحتلة.

وقاطعت الجزائر هذه البطولة بِسبب تنظيمها فوق تراب الجمهورية العربية الصحراوية، التي تعتبرها هيئة الأمم المتحدة اقليما منفصلا عن المغرب إلى غاية تنظيم استفتاء تقرير مصيره، وهي قضية مصنفه في خانة تصفية الاستعمار سواء بالنسبة للمنظمة الأممية أو الاتحاد الأفريقي.

وتقرر تأجيل البطولة الإفريقية لكرة اليد، إلى الفترة ما بين 22 جوان و2 جويلية المقبلين، وفق ما أفاد في بيان للإتحاد الإفريقي للعبة على موقعه الرسمي نهاية الأسبوع الماضي.

مقالات ذات صلة
5 نصائح من الخارجية للمناصرين المتوجهين إلى الكاميرون

5 نصائح من الخارجية للمناصرين المتوجهين إلى الكاميرون

هؤلاء اللاعبون الجزائريون الذين تألقوا في عام 2021

هؤلاء اللاعبون الجزائريون الذين تألقوا في عام 2021

البطولة الوطنية و”كان” 2022.. قطرة في بحر!

البطولة الوطنية و”كان” 2022.. قطرة في بحر!

بطولة افريقيا لكرة اليد.. الاتحاد القاري يكشف عن الدول التي رفضت دورة المغرب

بطولة افريقيا لكرة اليد.. الاتحاد القاري يكشف عن الدول التي رفضت دورة المغرب

بن ناصر و”شبح” مراد كروف

بن ناصر و”شبح” مراد كروف

آخر مباراة لِمبولحي

آخر مباراة لِمبولحي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد