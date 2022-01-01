لماذا يصر الاتحاد المغربي لكرة اليد على ابتزاز الأفارقة؟

أعلن رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد العدلي حنفي، تنظيم بطولة أمم أفريقيا للعبة بالصحراء الغربية، مثلما كان مقررا.

وصرح رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد، لوكالة الأنباء االفرنسية قائلا: “سوف تقام البطولة في مدينتي كلميم والعيون كما كان مقررا، وليس هناك أي قرار للاتحاد الأفريقي يقول العكس”.

واعتبر رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد العدلي حنفي أن تأجيل القرعة له علاقة بمشاكل تقنية تخص الاتحاد الأفريقي، ولا شأن له بتنظيم المغرب للبطولة، مشيرا إلى أن “العيون سبق أن احتضنت بطولة أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس في 2016 .

وتؤكد تصريحات رئيس الإتحاد المغربي لكرة اليد، مرة أخرى إصرار المغرب على ابتزاز الأفارقة، من خلال إقامة الدورة على الأراضي الصحراوية المحتلة، وإستغلال الحدث الرياضي الإفريقي، من أجل تسويق سيادته على الأراضي الصحراوية، وهي المساعي التي جرّبها من قبل لكنها باءت بالفشل.

وكان يُفترض تنظيم بطولة إفريقيا لِكرة اليد ما بين الـ 13 والـ 23 من جانفي 2022، بالمغرب، لكن نظام المخزن حاول استغلال هذا الحدث الرياضي، للتسويق لسيادته على الأراضي الصحراوية المحتلة.

وقاطعت الجزائر هذه البطولة بِسبب تنظيمها فوق تراب الجمهورية العربية الصحراوية، التي تعتبرها هيئة الأمم المتحدة اقليما منفصلا عن المغرب إلى غاية تنظيم استفتاء تقرير مصيره، وهي قضية مصنفه في خانة تصفية الاستعمار سواء بالنسبة للمنظمة الأممية أو الاتحاد الأفريقي.

وتقرر تأجيل البطولة الإفريقية لكرة اليد، إلى الفترة ما بين 22 جوان و2 جويلية المقبلين، وفق ما أفاد في بيان للإتحاد الإفريقي للعبة على موقعه الرسمي نهاية الأسبوع الماضي.