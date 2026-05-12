لماذا يعتبر الخيار آمنا لمرضى السكري؟

يُعتبر الخيار من الخضراوات قليلة الكربوهيدرات وغير النشوية، لذلك يعتبر آمنا لمرضى السكري. ومن غير المرجح أن يؤثر على مستوى السكر في الدم.

تُصنّف الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) الخيار ضمن الخضراوات غير النشوية، وهو “المجموعة الغذائية الوحيدة التي تُشبع شهيتك”.

وقد أشارت دراسة موثوقة أجرتها جامعة نيوكاسل إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يعتمد على الخضراوات غير النشوية قد يكون فعالا في عكس مسار مرض السكري من النوع الثاني، حسب موقع healthline.

تأثيره على مستويات السكر في الدم

يتميز الخيار بمؤشر جلايسيمي منخفض (15)، مما يجعله من الأطعمة ذات التأثير الطفيف على مستويات السكر في الدم.

كما أنه منخفض الكربوهيدرات، إذ تحتوي حبة خيار متوسطة الحجم على حوالي 5 غرامات من الكربوهيدرات.

انخفاض سعراته الحرارية ومحتواه من الكربوهيدرات يجعله وجبة خفيفة مناسبة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

حجم الحصة وتكرار تناولها

على الرغم من أن الخيار منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، إلا أن حجم الحصة وتكرار تناولها يظلان مهمين في إدارة مرض السكري.

يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بتناول الخيار، ولكن من المهم مراقبة إجمالي كمية الخضراوات المتناولة للحفاظ على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، وفقا لموقع discover.texasrealfood

طرق لإدراج الخيار في النظام الغذائي لمرضى السكري

يُعدّ إدراج الخيار في النظام الغذائي لمرضى السكري أمرا سهلا نظرا لتعدد استخداماته.

ولأنه من الخضراوات غير النشوية، يُمكن تناوله بكميات وفيرة لإضافة حجم إلى الوجبات دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات.

ولتحقيق أقصى استفادة غذائية، يُنصح بتناول الخيار بقشره، حيث تتركز معظم الألياف فيه.

كما يُعدّ تناول الخيار مع مصادر البروتين أو الدهون الصحية استراتيجية فعّالة لتعزيز التحكم في مستوى السكر في الدم، إذ يُبطئ هذا المزيج عملية إفراغ المعدة، حسب موقع biologyinsights.

تحسين حساسية الأنسولين

يحتوي الخيار على مضادات أكسدة مثل فيتامين ج وبيتا كاروتين، والتي تُساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

يرتبط الالتهاب المزمن بمقاومة الأنسولين، لذا فإن تناول الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات، مثل الخيار، قد يُساعد على تحسين حساسية الأنسولين مع مرور الوقت.

ورغم أن الخيار لا يؤثر بشكل مباشر على مستويات الأنسولين، إلا أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه قد تُساهم في تنظيم أفضل لسكر الدم على المدى الطويل، وفقا لموقع tap.health.

دوره في ترطيب الجسم

يُمكن أن يُؤدي الجفاف إلى تفاقم مشاكل حساسية الأنسولين وارتفاع مستوى السكر في الدم.

ونظرا لأن مرضى السكري مُعرّضون لاختلال توازن السوائل نتيجة كثرة التبول بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، فإن الحفاظ على ترطيب الجسم أمرٌ بالغ الأهمية.

يُساعد محتوى الخيار العالي من الماء على ترطيب الجسم بشكل طبيعي، كما يُوفّر إلكتروليتات مثل البوتاسيوم التي تُساعد على موازنة السوائل في الخلايا.

يُساهم تناول الخيار مع أطعمة مُرطبة أخرى مثل البطيخ أو الكرفس في دعم وظائف الكلى عن طريق التخلص من السكريات الزائدة عبر البول بكفاءة أكبر، بحسب موقع doctorguideonline.