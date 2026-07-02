لماذا يعد رش مبيد الحشرات في غرفة النوم أكثر خطورة؟

رغم فعالية مبيدات الحشرات، فإن استخدامها بطريقة خاطئة قد يحول غرفة النوم إلى بيئة تحتوي على ملوثات كيميائية يمكن استنشاقها لساعات طويلة أثناء النوم.

أكدت نتائج دراسة نشرت في مجلة علمية، أن بقايا المبيدات لا تختفي فور انتهاء الرش، بل يمكن أن تبقى عالقة في الهواء لفترة من الزمن، وتترسب على الأرضيات والأثاث، وتتجمع في غبار المنزل.

كما أشارت الدراسة إلى أن هذه الواد الكيمائية تؤدي إلى تعرض مستمر للسكان عبر الاستنشاق أو ملامسة الأسطح الملوثة عند رشها بطريقة عشوائية، وفقا لموقع pmc.

أين يكمن الخطر؟

يقضي الإنسان ما يقارب ثلث حياته نائما، ما يعني أن أي مادة كيميائية تبقى عالقة في الهواء أو مترسبة على الفراش قد تزداد فرص التعرض لها مقارنة ببقية غرف المنزل.

كما تشير أبحاث جودة الهواء الداخلي إلى أن الملوثات داخل المنازل قد تصل أحيانا إلى مستويات أعلى من الهواء الخارجي بسبب ضعف التهوية وتراكم المواد الكيميائية، حسب موقع niehs.

ماذا يحدث عند استنشاق المبيد؟

تختلف الأعراض بحسب نوع المبيد وكمية التعرض، لكن الجهات الصحية تذكر مجموعة من التأثيرات المحتملة، منها:

ـ تهيج العينين والأنف والحلق.

ـ السعال أو الشعور بضيق التنفس.

ـ الصداع والدوار.

ـ الغثيان.

ـ التعب وضعف التركيز.

ـ تشنجات عضلية أو أعراض عصبية في حالات التعرض المرتفع، وفقا لموقع epa.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

بعض الفئات تتأثر بالمبيدات أكثر من غيرها، ومنها:

ـ الأطفال الرضع وصغار السن.

ـ الحوامل.

ـ مرضى الربو والحساسية.

ـ كبار السن.

ـ الأشخاص المصابون بأمراض تنفسية مزمنة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

أخطاء شائعة عند رش المبيدات

ـ رش الوسائد والمراتب مباشرة

قد تلتصق بقايا المبيد بالأقمشة والأسطح التي يلامسها الوجه والجلد لساعات طويلة.

ـ النوم فور الانتهاء من الرش

توصي الهيئات المختصة بترك المكان والعودة إليه بعد المدة المحددة على ملصق المنتج مع تهويته جيدا.

ـ المبالغة في كمية المبيد

زيادة الجرعة لا تعني فعالية أكبر، بل قد تزيد كمية المواد الكيميائية الموجودة في الهواء.

ـ إغلاق النوافذ بعد الرش

التهوية من أهم وسائل تقليل التعرض للمبيدات والمواد العضوية المتطايرة، وفق موقع epa.

كم من الوقت يستغرق رذاذ البعوض ليختفي؟

عند الاستعمال، يبدأ المبيد في التحلل ويختفي بعد 5 إلى 30 دقيقة، حسب التركيبة وظروف الطقس.

ماذا تفعل بعد استنشاق بخاخ البعوض؟

احصل على المساعدة الطبية فورا. لا تجعل الشخص يتقيأ إلا إذا طلب منك جهاز مكافحة السموم أو الطبيب.

إذا وقع المبيد على الجلد أو في العينين، اشطف بكمية كبيرة من الماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. إذا استنشق الشخص المبيد، انقله إلى الهواء النقي فورا، حسب موقع greenyplace.

ماهي الطريقة المثلى لرش المبيد في المنزل؟

قبل الرش:

ـ اقرأ ملصق المبيد جيدا وتأكد أنه مخصص للاستخدام الداخلي.

ـ أخرج الأطفال والحيوانات الأليفة من المكان.

ـ أبعد أو غطّ الطعام وأدوات المطبخ.

ـ أزل أغطية الأسرة والوسائد إن كانت الغرفة ستُعالج.

أثناء الرش:

ـ رش الشقوق والزوايا وخلف الأثاث.

ـ استهدف أماكن اختباء الحشرات وممراتها فقط.

ـ تجنب رش المراتب والوسائد وألعاب الأطفال والأسطح التي تلامس الجلد باستمرار.

ـ استخدم أقل كمية فعالة، فزيادة الجرعة لا تعني نتائج أفضل.

بعد الرش:

ـ غادر الغرفة للفترة المحددة على ملصق المنتج.

ـ افتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان جيدا.

ـ لا تنم في الغرفة حتى يجف المبيد تماما ويزول الرذاذ من الهواء، وفق موقع extension.