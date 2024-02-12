لماذا يفضل الناس بيتزا المطاعم على البيتزا المنزلية؟

يفضل الكثير من الأشخاص تناول البيتزا في المطاعم لأنها ذات طعم مميز، وهو ما يجعل الطلب عليها كثيرا رغم أن معظم ربات البيوت يعرفن طريقة تحضيرها.

قد يكون هؤلاء الزبائن على حق، لكون هذه الفطيرة المعشوقة تحتاج إلى عوامل أساسية لتصبح أفضل بكثيرمن الفطائر التي تحضر في المنزل.

ما الذي يجعل بيتزا المطاعم أفضل؟

– تحتوي مطاعم البيتزا على أفران ساخنة يمكنأن تصلحرارتها إلى 900 درجة.

– يوصي كبار طهاة البيتزا بخلط أنواع مختلفة من الحبوب للعجين مما يخلق الكثير من النكهات والقوام.

– استخدام أكبر قدر ممكن من الماء حتى تكون العجينة خفيفة.

– يساعد استخدام زيت الزيتون في كل خطوة من خطوات صنع البيتزا في تنعيم القشرة وجعل مذاقها رائعا.

– ترك العجينة تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل تمديدها واستخدامها، لأن الخميرة ستكون أكثر نشاطا مما كانت عليه عندما تكون باردة.

– أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الطهاة في المنزل هو الإفراط في تغطية البيتزا.

– يجب طهي المكونات مثل الفطر الذيي نتج الكثير من الرطوبة مسبقا.

– ترك الفرن يسخن لفترة طويلة عند أعلى درجة حرارة له، سيساعد في الحصول على قشرة مقرمشة، بحسب ما نشره الموقع المتخصص في الأكلeatingwell.

– استعمال عصا البيتزا، وهي عبارة عن ملعقة كبيرة مسطحة بمقبض طويل، لنقل فطيرتك بشكل صحيح إلى الفرن وتدويرها أثناء الطهي، وهو أمر لا يمكن القيام به في فرن عادي.

ـ عدم وضع طبقة سميكة من الصلصة لأنه يضيف لها وزنا غير ضروري للبيتزا، ولن تنضج العجينة بشكل جيد تحت ضغطها.

– ضروري جدا الجمع بين الأنواع الصحيحة للجبن، ففي المطاعم يستخدمون أجبان منخفضة الرطوبة لأنها تفسد العجين.

– خلط الجبن الأقل مرونة مثل الشيدار مع الموزاريلا للحصول على نكهة مثيرة.

– عجن العجينة جيدا ومدها يدويا لتصبح رقيقة، والاهم عدم استعمال العجان الكهربائي، بحسب موقع foodtodayeg.

ما هي أشهر أنواع البيتزا في العالم؟

بيتزا نابولي

نشأت البيتزا الحديثة في نابولي،إيطاليا، وتحتوي على قشرة سميكة وجاهزة وملمس ناعم قليلا في المنتصف.

من أهم مميزاتها أن تحترق القشرة قليلا على الحواف، بينما تشمل الطبقة التقليدية صلصة الطماطم الطازجة وشرائح جبنةالموزاريلا.

الباباروني

تحتل المرتبة الأولى من حيث الشهرة وكثرة الطلب في العالم، تتكون الصلصة التقليدية مع جبن الموزاريلا وشرائح الباباروني.

شاورما لحم أو دجاج

تحتل مكانة مميزة في الوطن العربي، حيث أن إضافة الشاورما العربية إلى البيتزا إلى جانب جبن الموزاريلا وصلصة الطماطم، يعطيها نكهة شهية.

بيتزا الفصول الأربعة

تحضر بنكهات مختلفة منقسمة إلى أربعة أجزاء مختلفة كل منها يشير إلى أحد فصول السنة الأربعة.

بيتزا مارغريتا

بيتزا مارغريتا تكرم إيطاليا بدمج ألوان العلم الإيطالي، الطماطم الحمراء، جبنة الموزاريلا البيضاء وأوراق الريحان الخضراء.

تتميز بنمط مرقط مع بقع متناوبة من الجبن الأبيض والطماطم الحمراء، بالإضافة إلى القليل من اللون الأخضر من الريحان، حسب موقع cozymeal.

أسباب تجعلك تحضرين البيتزا في البيت

إليك 5 أسباب تجعلك تحضرين البيتزا في البيت، أفضل من شرائها أو تناولها في أحد المطاعم:

-عادة ما تكون البيتزا المصنوعة في البيت أقل كلفة.

– تعتبر صديقة للميزانية، أي يمكنك أن تستعملي المواد التي تملكينها في البيت دون الحاجة إلى شراء أخرى.

– يمكن استعمال الصلصة التي ترغبين وأكلها بالطريقة التي تشائين دون أن يكون هناك من يراقبك أو يفرض عليك طريقته في الطهي.

– في البيت يمكن التحكم في الجانب الصحي وتنظيف كل المواد المستعملة والطهي في آنية نظيفة

– النجاح في صنع البيتزا من الصفر هو أمر يستحق الفخر، وفقا لما أشار إليه موقع giordanos.0.