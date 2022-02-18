لماذا يمنع على المسافرين بالطائرة تغيير أماكنهم؟.. مضيفة تكشف سببا خطيرا

حذرت مضيفة طيران المسافرين عبر الطائرة من تغيير المقعد دون إعلام أحد المضيفين لسبب مخيف إلى حد ما.

وكشفت سيرينيتي هالي، التي تعمل ضمن شركة الطيران الأمريكية American Airlines، عن عدد من الحقائق المثيرة عن الحياة كفرد من طاقم الطائرة عبر مقاطع الفيديو التي تنشرها على “تيك توك”، حسب نيويورك بوست.

ووفقا لهالي فإن تغيير بعض المسافرين لمقاعدهم على الطائرات قبل إقلاع الرحلة قد يتسبب في قيام الطائرة بهبوط اضطراري بسبب طريقة توزيع الوزن، وقد يصل الأمر إلى تحطم الطائرة.

وفي أحد مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرتها هالي عبر حسابها على تيك توك، أخبرت متابعيها البالغ عددهم 10.2 ألف لماذا لا ينبغي تغيير المقاعد على متن الطائرة أبدا دون إخبار الطاقم، وذلك لسبب خطير.

وقالت هالي: “هذه حقيقة سريعة وممتعة عن الطائرات ولماذا لا ينبغي تغيير مقعدك دون سؤال المضيفة. قبل الإقلاع، نقوم دائما بما يسمى الوزن والتوازن فقط للتأكد من أن الوزن جيد على متن الطائرة والتوازن على ما يرام للإقلاع. ولذلك عندما تقوم بتغيير مقعدك، فإنك في الواقع تقوم بتغيير ميزان الطائرة، لذا تأكد من أن تسأل دائما”.

وشاهد أكثر من 26 ألف شخص مقطع الفيديو الخاص بها منذ نشره. وأعرب الكثير من الناس عن حيرتهم بشأن هذه المعلومة في التعليقات.

وأكد أحد الطيارين ما قالته هالي، وكشف عن لحظة مخيفة مر بها أحد أفراد طاقمه ذات مرة بعد تحرك الركاب قبل الرحلة.

وقال الطيار ماغنار نوردال: “جلس أربعة ركاب أمام من المقاعد المخصصة لهم قبل الإقلاع. وكان مساعدي الأول يطير، وواجه مشاكل عندما بدأ بتدوير الطائرة: كانت ثقيلة للغاية. كان هذا وضعا حرجا للغاية، لأن المدرج كان قصيرا جدا، ولم نكن لنتمكن من التوقف”.

وأوضح نوردال، في منتدى Quora الشهير: “إذا كانت الأنظمة مضبوطة بشكل خاطئ، فقد تتحطم الطائرة عند الإقلاع”.

وأكد أنه لا توجد قواعد أو قوانين ضد تبادل المقاعد، طالما يستشير الركاب مضيفي الطيران قبل القيام بذلك.

وأكدت إحدى المضيفات أن أفضل مكان للجلوس هو في الواقع الجزء الخلفي من الطائرة.