لماذا ينصح الخبراء بتناول البطاطا باردة؟

خلال السنوات الأخيرة، بدأ خبراء التغذية يتحدثون عن فوائد صحية غير متوقعة للبطاطا عند تناولها باردة بعد طهيها، مقارنة بتناولها ساخنة مباشرة.

فقد وجد الباحثون أن استجابة الأنسولين انخفضت بنحو 25% خلال الدقائق الأولى بعد تناول البطاطا المبردة مقارنة بالبطاطا الساخنة، وفقا بموقع pubmed.

ما الذي يتغير عند تبريد البطاطا؟

عندما تُطهى البطاطا، تتحول معظم النشويات الموجودة فيها إلى شكل يسهل هضمه وامتصاصه بسرعة.

لكن عند ترك البطاطا لتبرد لعدة ساعات، خاصة داخل الثلاجة، يحدث ما يعرف علميا باسم “الارتداد النشوي”، حيث يتحول جزء من النشا إلى ما يسمى “النشا المقاوم”.

هذا النوع من النشا لا يُهضم بالكامل في الأمعاء الدقيقة، بل يصل إلى القولون حيث يعمل بطريقة مشابهة للألياف الغذائية، حسب موقع health.harvard.

لماذا يفضل بعض الخبراء البطاطا الباردة؟

المساعدة على ضبط سكر الدم

تشير أبحاث غذائية إلى أن البطاطا المبردة تحتوي على كمية أكبر من النشا المقاوم، ما يؤدي إلى إبطاء امتصاص الجلوكوز وتقليل الارتفاع السريع في سكر الدم بعد الوجبة.

وفي دراسة نُشرت في مجلة علمية متخصصة، أدى تناول البطاطا المبردة إلى انخفاض مستويات الجلوكوز والأنسولين بعد الأكل مقارنة بالبطاطا الساخنة الطازجة.

دعم صحة الأمعاء

يعمل النشا المقاوم كغذاء للبكتيريا النافعة الموجودة في القولون. وعندما تتغذى هذه البكتيريا عليه، تنتج مركبات مفيدة مثل “البيوتيرات” التي تساعد في الحفاظ على صحة بطانة الأمعاء وتقليل الالتهابات.

زيادة الشعور بالشبع

يرى بعض خبراء التغذية أن النشا المقاوم قد يساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول مقارنة بالكربوهيدرات سريعة الهضم، مما قد يدعم التحكم في الشهية ضمن نظام غذائي متوازن، وفق موقع vogue.

هل البطاطا الساخنة مضرة؟

البطاطا الساخنة المطهية بطريقة صحية تظل غذاء مغذيا وغنيا بالبوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين B6 لكن الفرق أن النشا الموجود فيها يكون أكثر قابلية للهضم السريع، وبالتالي قد يرفع مستوى السكر في الدم بدرجة أكبر مقارنة بالبطاطا التي تم تبريدها بعد الطهي.

لذلك فإن التحذير المنتشر لا يقصد أن البطاطا الساخنة خطيرة، وإنما يشير إلى أن البطاطا المبردة قد توفر فوائد إضافية لبعض الأشخاص، خصوصا من يهتمون بضبط مستويات السكر أو تحسين صحة الأمعاء، حسب موقع nutritionsource.

كيف يمكن الاستفادة من هذه الميزة؟

ـ اسلقي أو اطهي البطاطا كالمعتاد.

ـ اتركيها تبرد ثم ضعيها في الثلاجة عدة ساعات أو طوال الليل.

ـ يمكن تناولها باردة في السلطات.

ـ كما يمكن إعادة تسخينها لاحقا، إذ يبقى جزء كبير من النشا المقاوم موجودا بعد إعادة التسخين، وفقا لموقع health.harvard.

نقاط مهمة

البطاطا المقلية لا تمنح الفوائد نفسها بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.

يجب حفظ البطاطا المطهية في الثلاجة بطريقة آمنة وعدم تركها لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة لتجنب نمو البكتيريا.

الأشخاص المصابون بالسكري أو مقدمات السكري قد يستفيدون أكثر من تناول البطاطا بعد تبريدها، بحسب موقع pmc.