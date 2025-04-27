لماذا يُعدّ البيض المتشقق خطيرا؟

وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، من غير الآمن استخدام البيض المتشقق لأن”السالمونيلا “يمكن أن تدخله من خلال الشقوق، وهي أكثر أنواع البكتيريا شيوعا.

وتُقدر مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية منها، أن بيضة واحدة فقط من كل 20 ألف بيضة ملوثة بالسالمونيلا، ولكن بالنظر إلى المشاكل الهضمية الخطيرة التي قد تحدث إذا أُصبت بها، فمن الأفضل توخي الحذر، وفقا لموقعthepioneerwoman.

متى يكون آمنا للأكل؟

للبيض دفاعات طبيعية ضد البكتيريا، وفهم هذه الطبقات الواقية يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كان البيض المتشقق لا يزال صالحا للاستخدام.

لنلقِ نظرة على أجزاء قشرة البيضة التي تُساهم في حمايتها:

– قشرة البيضة هي آخر جزء يتشكل، وتتكون في الغالب من الكالسيوم، إنها صلبة ولكنها مسامية، مما يسمح بمرور الهواء.

– يوجد داخل القشرة بطانة بيضاء رقيقة تُعرف بالغشاء، يتميز بيض المزرعة الطازج بغشاء أكثر سمكا بكثير من بيض المحلات.

إذا كانت البيضة بها شقوقٌ كبيرة، فإن الغشاء الداخلي (داخل القشرة مباشرة) يُوفر طبقة من الحماية لبياض البيض وصفاره، مع ذلك، لا تدوم هذه الحماية إلا إذا استُخدمت البيضة بسرعة.

طالما أن البيضة المتشققة مطبوخةٌ جيدا أو تُستخدم في المخبوزات، فسيتم القضاء على أي بكتيريا محتملة، مما يجعلها آمنةً للاستهلاك، حسب موقع thephathen.

متى لا يجب استخدام البيض المتشقق؟

على الرغم من أن البيض المتشقق قد يكون آمنا للاستخدام في كثير من الأحيان، إلا أن هناك حالات معينة يجب التخلص منها، لمساعدتك في تحديد متى يجب عدم استخدامها، اتبع هذه العملية البسيطة:

يجب التخلص من البيض المغطى بروث الدجاج أو الذي تدحرج في السماد، إلا إذا كانت به شقوق دقيقة فقط ولم يظهر أي تسرب بعد غسله.

-إذا كان الكسر شديدًا، فقد تكون البكتيريا الضارة قد دخلت، مما يجعل البيضة غير آمنة للأكل؟

– إذا لاحظت شقوقًا كبيرة في بيضة جاهزة ورأيت تسربا ملونا، فتخلص منها فورا.

لا تستخدم البيض المتشقق في هذه الأطباق:

-لا تستخدم البيض المتشقق في الوصفات التي تتطلب بيضا نيئا أو قليل الطهي، مثل المايونيز أو بعض أنواع الصلصات، وذلك لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء (التسمم الغذائي).

-إذا كانت رائحة البيض المتشقق كريهة أو كان له مظهر غير عادي (مثل صفار متغير اللون)، فيجب التخلص منه، وفقا لموقع chefsresource.

كيف تقي نفسك من عدوى السالمونيلا؟

– اختر دائما البيض من العلب المُبرّدة في المحلات

– تجنّب شراء البيض ذي القشرة المتشققة أو المتسخة، لأنها قد تؤوي البكتيريا.

– ضع البيض في الثلاجة في أسرع وقت ممكن بعد الشراء، ويفضل في غضون ساعتين.

– خزّن البيض في علبته الأصلية في أبرد جزء من الثلاجة، وليس في بابها.

طرق الطهي السليمة

يُعد طهي البيض جيدا أمرا ضروريا للقضاء على أي بكتيريا سالمونيلا محتملة:

– اطبخ البيض حتى يصبح البياض والصفار متماسكين، قد يحتوي صفار البيض السائل على بكتيريا حية.

– تجنب تناول البيض النيء أو غير المطبوخ جيدا، كما هو الحال في المايونيز المنزلي أو صلصة سلطة سيزر.

البيض المسلوق: اعتبارات خاصة

يُعد البيض المسلوق وجبة خفيفة سهلة الاستخدام، ولكنه يتطلب أيضا التعامل معه بحذر:

– برّد البيض المسلوق بسرعة بعد الطهي واحفظه في الثلاجة فورا إذا كنت لا ترغب في أكله في نفس اللحظة.

– تناول البيض المسلوق خلال 7 أيام من الطهي.

– إذا كان البيض المسلوق لزجا أو طريا أو متغير اللون أو رائحته كريهة، فتخلص منه فورا، بحسب موقع /enviroliteracy.