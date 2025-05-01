لمدة يومين.. غلق مؤقت لهذه الطرقات في العاصمة

غلق مؤقت لجزء من الطريق الاجتنابي الثاني، في الاتجاه الرابط بين بئر توتة وزرالدة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن غلق مؤقت لجزء من الطريق الاجتنابي الثاني، في الاتجاه الرابط بين بئر توتة وزرالدة، وكذا شطر من الطريق الولائي رقم 142 الرابط بين السويدانية وأولاد فايت، وذلك في إطار أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الولائي 142،

وحسب ما ورد في بيان صادر عن الولاية أمس الأربعاء، سيتم تنفيذ هذا الغلق خلال ليلتين متتاليتين، كما يلي:

– ليلة الخميس 1 ماي 2025 من الساعة العاشرة مساء (22:00) إلى غاية السابعة صباحًا (07:00) من يوم الجمعة.

– ليلة الجمعة 2 ماي 2025 من الساعة العاشرة مساء (22:00) إلى غاية السادسة صباحًا (06:00) من يوم السبت.

وأوضح البيان أن الأشغال تتعلق بوضع عوارض المنشآت الفنية على مستوى حي الروخي، وهو ما يستدعي تحويل مؤقت لحركة المرور.

وبخصوص تحويلات السير:

– سيتم توجيه المركبات عبر المنفذ المؤدي إلى طريق الاتجاه المعاكس (زرالدة – بئر توتة)، ثم العودة إلى الطريق الأصلي (بئر توتة – زرالدة).

– أما على مستوى الطريق الولائي رقم 142، فسيتم تحويل حركة المرور حسب المخطط التالي:

– المركبات القادمة من السويدانية نحو أولاد فايت: عبر الطريق الولائي رقم 133 نحو محور الدوران بالدويرة، ثم إلى الطريق الاجتنابي الثاني، فالطريق الوطني رقم 36 وصولًا إلى أولاد فايت.

– المركبات القادمة من أولاد فايت نحو السويدانية: عبر الطريق الوطني رقم 36، ثم إلى الطريق الاجتنابي الثاني، مرورًا بمحور الدوران بالدويرة، وصولًا إلى الطريق الولائي رقم 133 فباتجاه السويدانية.

وقد دعت ولاية الجزائر كافة مستعملي هذه الطرق إلى تفهّم هذا الإجراء المؤقت، واحترام إشارات المنع والتحذير المروري، مؤكدة أنها تسعى لتقليص آثار الإزعاج على المواطنين قدر الإمكان.