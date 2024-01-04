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الجزائر

لمدة 3 أيام.. غلق الطريق السريع على مستوى زرالدة في هذا التوقيت

الشروق أونلاين
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لمدة 3 أيام.. غلق الطريق السريع على مستوى زرالدة في هذا التوقيت

سيتم غلق الطريق السريع الجنوبي على مستوى زرالدة في كلا الاتجاهين لمدة خمسة ساعات من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم الخميس ولمدة 3 أيام.

وأفادت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية طريقي أن غلق الطريق السريع على مستوى زرالدة في كلا الاتجاهين سيكون لأجل وضع دعائم إسمنتية لإنشاء جسر علوي.

وسيتم تحويل حركة المرور للقادمين من تيبازة نحو العاصمة عبر محول المعالمة سيدي عبد الله.

وتحويل حركة المرور للقادمين من العاصمة نحو تيبازة عبر منطقة كايتي ثم اسطاوالي.

كما سيتم تحويل حركة المرور للقادمين من الدويرة بالطريق الإجتنابي الثاني عبر الطريق السريع الغربي باتجاه العاصمة مرورا بمحول اسطاوالي سيدي فرج سالكين نفس مسار مستعملي الطريق القادمين من ولاية الجزائر بإتجاه تيبازة.

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