لمس الخبز والأوراق النقدية يهدد صحة الجزائريين… حماية المستهلك تحذر!

دعت إلى التبليغ ومقاطعة المحلات المخالفة لشروط السلامة الغذائية

تحولت مشاهد لمس الخبز والحلويات والمأكولات مباشرة بأيدي التجار ثم العودة في اللحظة ذاتها لاستلام الأوراق النقدية دون استعمال القفازات أو ملاقط خاصة بذلك، إلى ظاهرة يومية يواجهها المستهلك الجزائري في العديد من المحلات التجارية والمخابز، دون الاكتراث بما تسببه هذه السلوكيات من مضاعفات صحية في غياب أبسط شروط النظافة والالتزام بالقوانين التي تفرض على التاجر احترام معايير السلامة الغذائية.

وحذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه أمس من هذه التصرفات التي رصدتها بالعديد من المحلات، وتفشي ظاهرة بيع الخبز والحلويات والمأكولات أو أي مادة قابلة للمس المباشر بالتوازي مع استلام الأوراق النقدية، إذ يقوم العديد من التجار بلمس هذه المأكولات دون ارتداء القفازات، وهو سلوك وصفته المنظمة بالخطير، لأنه يتسبب حسبها في مخاطر على صحة المستهلك، ودعت المستهلكين إلى الانتباه لهذه السلوكيات واتخاذ مواقف صارمة ضدها، من خلال تقديم شكاوي في حالة مصادفتها مع مقاطعة المحل.

وفي هذا السياق، قالت عضو المكتب الولائي عنابة للمنظمة هاجر بورحايل، أن الدراسات العلمية أثبتت إن الأوراق النقدية تعد من بين أكثر المصادر التي تنقل البكتيريا والميكروبات والأمراض ولهذا وجب الحذر خلال استعمالها في بعض النشاطات التي لها علاقة بغذاء المواطن، وتأسفت المتحدثة بخصوص هذه ظاهرة نظرا للمخاطر التي تتسبب فيها على الصحة العمومية، ونصحت المواطنين بمقاطعة المحلات في حالة ملاحظة مثل هذه السلوكيات وان يقوم الزبون فورا بالإبلاغ عن التاجر، مع اختيار المحلات الأكثر نظافة تجنبا لأي مخاطر، وأكدت ذات المتحدث أن التاجر أمام التزام قانوني لكونه مسؤول مباشر عن السلع التي يقدمها والتي يجب أن تكون نظيفة، مشددة على أن الجهات الرقابية مخولة في هذه الحالة بتوقيع عقوبات مشددة في حق التجار المخالفين، لأن هذه الممارسات تعد مخالفة تجارية منصوصا عليها في القانون، كما طالبت التجار بالتقييد بالشروط الخاصة بالنظافة في أثناء ممارسة النشاط، وأن يقوم المستهلك بدوره بتقديم بشكواه عند رصد أي تجاوز، ورغم أن بعض التجار يحاولون تجاوز المشكلة باستعمال أكياس بلاستيكية لحمل الخبز، إلا أنها تبقى حلولا غير كافية ولا تعالج أصل المشكلة على حد قولها، مع ضرورة فرض رقابة صارمة وتبني حلول عملية.