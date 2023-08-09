لمنافسة “زووم”.. “واتساب” يستعد لإطلاق خاصية جديدة

تستعد شركة “ميتا” لإطلاق خاصية جديدة عبر تطبيق واتساب، وهو الذي من شأنه أن ينافس بقوة تطبيق “زووم” الذي يعتبر الأكثر انتشاراً عندما يتعلق الأمر باجتماعات العمل عن بعد.

وأعلن مالك واتساب، مارك زوكربيرغ، الثلاثاء، أن منصته تعمل على إصدار خاصية “مشاركة الشاشة” أثناء مكالمات الفيديو، على أن يتم طرحها تدريجياً لجميع مستخدمي “واتساب” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونشر زوكربيرغ في قناته التي تبث على إنستغرام قائلاً: “سنضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على تطبيق واتساب”.

وعن الطريقة، فكل ما عليك فعله أن تبدأ بمكالمة فيديو مع شخص واحد أو أكثر، ثم تنقر فوق أيقونة المشاركة الجديدة.

بعدها اختر ما إذا كنت تريد مشاركة تطبيق معين أو شاشتك بأكملها، وستتم بعد ذلك مشاركة شاشتك مع جميع المشاركين في المكالمة في العرض الأفقي.

كما ستظل أيقونات الفيديو الخاصة بهم مرئية على الجانب الأيمن من شاشتك، وفق ما أوضحته مواقع متخصصة.

يشار إلى أن “ميتا” ركزت خلال الفترة الماضية على تقديم ميزات جديدة لتوسيع استخدام تطبيق واتساب خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك رسائل الفيديو الفورية، وقنوات لمتابعة الأشخاص والعلامات التجارية، وإقفال محادثاتك الخاصة برمز.