لمناقشة الوضع في الصحراء الغربية.. لافروف يستقبل دي مستورا في موسكو

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة موسكو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي مستورا.

وأجرى الطرفان مباحثات معمقة حول الوضع في الصحراء الغربية، والعقبات التي تحول دون تطبيق خطة السلام الأممية المبنية على استفتاء تقرير المصير.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تغريدة لها عبر تويتر، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيستقبل في العاصمة الروسية موسكو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.

وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن الطرفين سيناقشان الوضع الراهن وإمكانية التوصل إلى حل عادل لملف الصحراء الغربية، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.

ويأتي لقاء دي ميستورا برئيس الديبلوماسية الروسية، الذي تشغل بلاده العضوية الدائمة بمجلس الأمن، كما تشغل عضوية “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية بمجلس الأمن الدولي”، في إطار سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي عقدها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية منذ تعيينه، مع عدد من المسؤولين الدوليين، والتي تناولت مستجدات قضية الصحراء الغربية، وآفاق استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إتمام تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في القارة الإفريقية.

كما تجري جولة دي ميستورا قبيل انعقاد جلسات لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري لمناقشة تطورات القضية الصحراوية من بينها واحدة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).