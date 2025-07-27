لمن يسأل عن إنجازات المقاومة.. تقرير صادم عن جيش الاحتلال

نشر الإعلام العبري، مؤخرًا، تقريرًا صادمًا عن الوضع الداخلي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي اعتبره كثير من المتابعين والمحللين إجابة حاسمة على سؤال طالما طُرح بشأن إنجازات المقاومة بعد عملية طوفان الأقصى.

التقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ولم يقتصر على رصد الخسائر الميدانية، بل كشف “الانهيار الصامت” في بنية جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تفشي الإصابات الجسدية والنفسية، وتزايد أعداد الجنود المعاقين، وتدهور الروح المعنوية داخل الوحدات القتالية.

وبينما تحاول قيادة الاحتلال الإبقاء على صورة “الجيش الذي لا يُقهر” لامعة، تُظهر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع عكس ذلك تمامًا: جيشٌ يترنّح تحت وطأة الصدمة، ووحدات كاملة تخرج من الخدمة بفعل الضغط النفسي، وآلاف الجنود يُعاد تصنيفهم كمُعاقين أو غير صالحين للقتال.

ماذا حققت المقاومة منذ السابع من أكتوبر 2023؟

وفقا لتقرير الصحيفة العبرية، واسعة الانتشار في تل أبيب:

ـ تتوقع وزارة حرب الاحتلال أن يكون لدى الجيش عام 2028 قرابة 100 ألف من الجنود والضباط المعاقين كقدامى محاربين، نصفهم على الأقل يعانون من مشاكل “تخلف عقلي”.

ـ أكثر من 10,000 جندي تلقوا علاجًا نفسيًا منذ بداية الحرب، تم الاعتراف بـ 3,769 منهم كمصابين باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، بينهم 1,600 جندي خلال عام 2024 وحده.

ـ9 آلاف جندي آخرين، معظمهم من الجنود المقاتلين، يعانون من القلق والاكتئاب وأعراض ما بعد الصدمة.

ـ 18.500 جندي جريح يتلقون العلاج من الحرب وهم ما يقرب فرقتين “اختفتا من تعداد جيش الاحتلال الذي يعاني نقص في الجنود” وفق الصحيفة.

ـ عانى أكثر من 3600 جندي صهيوني من “اضطراب ما بعد الصدمة” منذ فوجئوا بطوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023 وما تلاه من حرب وهم ما يعادل لواءين (تم حذفهم من ميزان القوة في الجيش الإسرائيلي باعتبارهم “ضحايا ما بعد الصدمة”، وفق الصحيفة.

ـ أكثر من 12 ألفًا من المصابين لم يغادروا فقط وحداتهم القتالية، بل خرجوا أيضًا من سوق العمل، ما يُلحق ضررًا إضافيًا بالاقتصاد.

ـ مئات الحالات التي صُنفت بأنها حادة استدعت إدخالًا قسريًا إلى مستشفيات نفسية، وتُشير الوزارة إلى أن وحدة العلاج النفسي المتنقلة تتعامل أحيانًا مع 3–4 حالات طوارئ في اليوم الواحد.

هذه المعطيات، التي جاءت على لسان وزارة دفاع الاحتلال نفسها، ترسم وفقا لمحللين سياسيين ملامح أزمة وجودية قد تغير شكل جيش العدو وتوازناته في السنوات المقبلة، كما تكشف نجاح المقاومة، ليس فقط في استنزافه عسكريًا، بل في ضرب بنيته النفسية والمعنوية من الداخل.